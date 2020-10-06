六折居屋超額認購21倍

【本報訊】以市價6折推售的最新一期逾7,000伙居屋明晚7時截止申請。今期居屋數量創復售以來最多，房委會最新數字顯示，未計親身及郵遞交表，單是網上已累計收到15.7萬份申請，暫時超額認購21倍，最少22人爭一單位。

明年1月攪珠

綠、白表申請人需注意，任何人士只能名列於一份申請表內、申請人也只能以網上或紙本其中一種形式交表，否則將被視為重複申請，一律作廢。房委會表明，若申請者及家庭成員分開列於兩份或以上的申請，或夫婦各自分開申請，亦視作重複申請。

今期居屋白表申請人可「一表兩抽」，同時申請「白居二」計劃 ；「居屋」及「白居二」申請費分別為250及160元，同時申請兩者為410元。

白表申請者成功遞交網上申請及付款後，會分別收到房委會發送的兩封電子郵件，包括確認付款的電郵及獲編配的申請編號。

至於綠表申請者，網上交表後會收到確認電郵，屋邨辦事處亦會聯絡他們，安排申請人及所有18歲或以上家庭成員在申請表上簽署，經核實後會收到有申請編號的電子郵件。

今期四個全新居屋屋苑包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，合共7,047伙，面積由約278至614方呎，售價約117萬至489萬元。房委會亦一併推售因撤銷買賣協議而被收回的長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑單位。今期居屋的攪珠及揀樓日期，將分別為明年1月及6月。

申請資格方面，二人及以上白表家庭，每月入息限額為6.6萬元、資產限額則為170萬元，單身申請者減半。綠白表比例調整至4比6。