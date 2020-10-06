【本報訊】本港昨新增11宗武肺個案，累計5,125宗確診和疑似個案，其中兩宗是本地個案，當中一宗涉及一名38歲滯港泰籍女子，她曾與五名女同鄉入住尖沙嘴豪麗大廈，當中一人亦初步確診。衞生防護中心追查發現，該初步確診泰國女子曾與日前確診的第5111號27歲泰裔少婦在潛伏期間去過旺角及尖沙嘴逛街，但該少婦涉嫌謊報這名泰國朋友已返國，誤導當局追蹤，中心考慮提出檢控。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於記者會上表示，第5123號38歲泰籍女子屬本地有關連個案，她今年3月來港探朋友，因疫情滯留，患者與五位女同鄉入住尖沙嘴豪麗大廈，10月2日得悉有泰籍人士在港確診後，因擔憂而與另外兩、三人搬往尖沙嘴仕德福山景酒店，10月3日出現病徵，翌日確診。

最高判款一萬及囚六個月

中心至今追蹤到其中四名同住人，三人已送往檢疫，另一名35歲女同鄉初步確診，中心正追蹤餘下一人。中心暫未有證據顯示上述五人與日前確診、曾到酒吧的第5098號26歲泰籍女子有關連，亦無證據顯示她們去過China Secret酒吧。

張續稱，35歲初步確診泰國女子在港有家人，因家庭原因，與第5123號38歲泰籍女子等入住豪麗大廈，10月2日轉往尖沙嘴君怡酒店居住。中心追查後揭發，她竟是第5111號27歲泰裔少婦報稱一同到尖沙嘴及旺角逛街的女同鄉。張指出，這名少婦向中心報稱這名朋友已返回泰國及確診，中心懷疑她提供不實資料，正追查及諮詢法律意見，不排除引用第599D檢控該少婦提供虛假或具誤導性資料，這或是中心首次引用該條例提控，一經定罪，最高可被判處罰款一萬元及監禁六個月。

疑有傳播鏈 派樽尋隱形患者

張竹君亦證實青衣長安邨保良局曹金霖夫人幼稚園一名幼兒班學生的確診家長，是第5111號泰籍少婦。該校宣佈昨起暫停面授課堂及校內活動兩日，消毒校舍。

過去五日累計有三宗泰籍人士染疫，張說：「有機會有啲傳播鏈，或者佢哋自己可能有啲聚會，我哋已聯絡泰國領事，幫手派樣本樽，一日可能有100人上去，睇吓會否搵出隱形個案」。

張竹君又指，留意到長假期間市民活動增加，連日均有源頭不明個案，形容社區有不同的「火種」，強調第三波疫情至今仍未斷尾，「呢啲火種隨時會變成火，我哋追蹤每個個案好似撲火咁，但火種好難喺未出現時搵得到，惟有大家都保持社交距離。」

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦表示，近日不明源頭個案無法「歸零」，個案更可以觸發成群組爆發，尤其目前已放寬防疫措施，認為本月內沒

有空間再放寬限聚令。

本身是醫生的行政會議成員林正財表示，泰國控制疫情理想，會再詳細了解泰國情況，以及這些入境人士來港目的及有否違反入境規例等。

患者個案資料

第5123號 38歲泰籍女子

潛伏期行蹤：

報稱3月中從泰國來港探朋友，與五位人士入住尖沙嘴豪麗大廈；

10月2日得悉有泰籍人士在港確診，因擔憂與另外兩、三人搬往仕德福山景酒店；10月3日發病，翌日確診

初步確診 35歲泰籍女子

潛伏期行蹤：

在港有家人，因家庭原因，與第5123號患者等入住豪麗大廈；9月20及26日與第5111號27歲泰裔少婦去過尖沙嘴及旺角逛街；10月2日由豪麗大廈轉往君怡酒店居住；10月4日初步確診

資料來源：衞生防護中心