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【本報訊】台港政府繼續就台灣殺人案疑犯陳同佳赴台投案一事拉鋸，令陳同佳能否在本月底出獄滿一年前成行再添變數。台方連環出招，陸委會炮轟港府拖延近一年仍無所作為後，台灣行政院長蘇貞昌昨指陳同佳不能以自由行方式赴台，兩地政府應先溝通，批評港府「用不着推來推去」。協助陳同佳的管浩鳴牧師指，台灣律師已收到陳同佳指示就案件與台灣當局會面，更稱本星期會較明朗，本報接觸到接辦陳案的台灣律師，他指暫沒評論，台方堅持要透過官方渠道溝通，表明透過律師來談沒有意義。

蘇貞昌昨回應陳同佳案時指：「香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，要資料，台灣就提供。」他又稱如果陳同佳要來台灣投案，「香港有政府、台灣有政府，就好好的談」。蘇貞昌強調，陳同佳不可來台自由行，「我們（台灣）也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不着推來推去，我們政府一切會依法辦理」。

台無接收任何投案訊息

對於陳同佳赴台安排，擬透過代表律師與台灣當局接洽，台灣內政部長徐國勇昨在立法院表明，若陳同佳要到台灣，官方有官方的管道，必須由香港官方透過官方單一窗口接洽，也要申請入境，透過律師來談沒有意義。他反問透過律師談一談，最後兩手一攤說陳同佳不來了，律師又不能強迫他來，這樣談有甚麼意義？

不過徐國勇表示，沒有接到陳同佳投案的訊息，有關消息只是從媒體上看到。警政署刑事警察局局長黃明昭也說，截至目前台港官方管道都沒有接觸。台灣法務部及士林地檢署對陳同佳赴台均表示不知道。

台灣移民署回應表示，署方只有註明陳同佳不得申請網簽到台灣，並沒有管制陳同佳不得入境，又指陸委會已多次說明，台灣及香港已建立單一聯繫窗口，港府亦轉告陳有關投案窗口，若陳確定到台灣，可隨時與台方聯絡，一切依法辦理，移民署會配合陸委會及法務部等機關辦理入境手續。

協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴透露，陳已委託台灣理律法律事務所辦理案件。消息稱，理律法律事務所律師凃榆政昨就案件與台灣當局會面。

被問到代表律師將與台灣甚麼部門見面及會面時間，管浩鳴僅表示「一有消息會通知大家」，又指律師希望能給他們幾天時間，處理陳同佳回台投案安排。

凃榆政律師昨晚向本報證實，理律確實接受陳同佳委託擔任他的刑事辯護律師，但目前對於案情及進度無任何回應與評論。

香港保安局昨晚回應重申，陳同佳在港已服刑完畢並重獲自由，港府沒有法律授權干預陳選擇以何種方式赴台自首，強調如陳獲台方明確通知批准赴台，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排，希望台方以務實態度讓事件盡快得到解決。