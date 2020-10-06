海天堂被指清洗發霉龜苓膏出售 控告前拍檔誹謗索償1.3億

《蘋果日報》於2013年曾報道連鎖店海天堂疑將發霉龜苓膏清洗後出售，報道更包含職員疑似清洗霉菌的片段。海天堂隨即入稟高等法院，控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強誹謗，指他設局拍攝片段，惡意損害海天堂生意，索償達1.3億元，案件今開審。原告指蔡國強於相若時間在廣州開設多間龜苓膏店，明顯是藉打擊海天堂而使自己獲益，並謂有錄音踢爆蔡曾揚言「為咗我呢個新品牌著想，我真係會搞」，揚言一旦「撳掣」便會覆水難收。

案件今在高等法院開審，海天堂創辦人吳耀明以及被告蔡國強均有到庭。庭上透露，索償額包括約1,900萬元顧客退券損失。惟法官陸啟康提出，原告的損失或非單單因涉案「發霉」報道所致，還可能源於「龜苓膏無龜」這篇報道，要求原告釐清索償額。原告稱將索取進一步指示。

原告在開案陳詞中指，涉案《蘋果》報道於2013年9月刊登，報道中職員洗霉的片段於8月分兩日拍攝。原告在庭上播放涉案兩段片段以及《蘋果動新聞》影片，指兩段原片是在被告安排下拍攝，海天堂職員林日紅向記者展示發霉龜苓膏，膏面呈一條條透明黏液狀，職員形容霉菌形狀次次不同，「呢啲霉菌算輕微，有時發到好似鼻涕咁，一撻撻，見到都打冷震」。

職員並示範用水喉水沖走霉菌，首先開大水喉，用洗碗海綿打圈輕刷膏面，刷走霉菌。洗走霉菌後，職員將龜苓膏放入瓦盅，用攝氏90度溫度的蒸爐翻蒸逾30分鐘。職員並指部份龜苓膏不可堂食，必須外賣，「外賣龜苓膏係將隻膏倒轉放入外賣盒」、「咁就靚靚仔仔睇唔到（霉菌）」。

原告強調，從沒有指示職員將發霉龜苓膏清洗出售，反而要求職員一旦見龜苓膏發霉便須棄置；有關職員是根據被告的指示清洗霉菌，並讓記者拍攝。原告又指，片段分兩日拍攝，因首天拍攝時霉菌並不嚴重，其間被告更吩咐職員，若發現嚴重霉菌便通知他。

原告強調，職員須就店內的龜苓膏品質作記錄，但從沒有記錄龜苓膏品質有問題，「冇講過有一點點（霉菌）」。

原告又稱取得一段被告致電海天堂職員的電話錄音，被告在通話中表示「我要唔要同佢傾先？唔傾我就撳掣」、「撳掣老細就會痴線，成個集團冇晒，我真係會搞，為咗我呢個新品牌著想」、「一撳掣就冇辦法返轉頭」。

原告指，被告於2013年6月離開海天堂，並開設了18間龜苓膏店舗，及後發生了一些事，被告要求海天堂與他合作但不果，所以在8月安排拍攝涉案片段。原告指被告的舉動明顯有預謀損害海天堂生意，藉此使自己獲益。聆訊下午繼續。

【案件編號：HCA1755/13】

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