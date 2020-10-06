宣道小學教師「課堂講獨」遭教局釘牌

【本報訊】中聯辦早前與建制派議員會面，提及整頓本港司法、教育和社福界「三座大山」。教育局即於9月下旬取消一名教師的註冊，指其教材有計劃地散播「港獨」信息，並向其所屬學校高層發出譴責信。有傳媒引述消息人士指，涉事男教師任教九龍塘宣道小學，因在課堂散播「港獨」信息，成為反修例風波以來首名被取消註冊的教師。

教育局昨晚回覆查詢時指，自去年6月至本年8月，當局接獲247宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查204宗個案，其中73宗不成立。就成立的個案，教局經調查及紀律程序後，9月下旬取消一名教師的註冊。

教協斥教局恫嚇管理層

消息人士向本報透露，涉事教師任教九龍塘宣道小學。教育局稱，該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」信息，不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位，「很明顯，在課堂散播『港獨』信息不是一時疏忽，而是有計劃的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害。」

黨媒《大公報》去年9月曾報道，九龍塘宣道小學有教師同年3月讓小五學生做一份討論「港獨」為題的工作紙，學生要先觀看港台訪問香港民族黨召集人陳浩天的影片，再回答甚麼是言論自由、提出港獨的原因及詢問學生如香港沒有言論自由將變成怎樣。

除了涉事教師遭開刀，教育局亦向校長、副校長發出譴責信，批評監管不力。其他涉及事件的教師亦獲發書面警告。

教育局已向21名教師發出譴責及12名教師發出書面警告，警告這些教師如再次作出失德行為，會考慮取消其教師註冊。

教協指涉事教師曾向教協求助，批評當局稱涉事教師有計劃地散播港獨信息，是完全不符實情，當局向校長和教師發出譴責信和書面警告，更是恫嚇學校管理層的卑劣行為，絕對不能接受。教協認為當局取消該教師的註冊並不合理，會協助涉事教師循法律途徑向教育局及法庭上訴。