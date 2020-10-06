12港人送中︱飛行服務隊疑空中追蹤4小時 港府未解事件五大疑團

12名港人乘快艇被中國海警拘捕扣押，雖然特首林鄭月娥及警方堅稱警方在事件中「沒有角色」。但《蘋果》昨日（5日）揭發，飛行服務隊的一架定翼機在12人上船前2個多小時已在附近上空盤旋，眾人上船後又向東南方向飛，軌迹與快艇異常脗合，令人質疑警方早已知情而派人監視。

昨日報道：12港人送中︱飛行服務隊兩度出動疑追蹤12人快艇 「不知情」說法揭警謊

今日報道：12港人送中︱《蘋果》揭港警疑早知 林鄭拒正面回應 反批「失實指控」污衊政府

《蘋果》報道引述的是公開的飛行數據紀錄，清楚反映定翼機當日的飛行路線。但事隔一日，特首林鄭月娥、飛行服務隊及警方不但未能解釋事件，更以「有人抹黑香港政府」、「沒有補充資料」、「行動與警方無關」等回應迴避問題，無法釋除公眾疑慮；事件現時尚有以下五大未解疑團：

疑團一：

資料顯示，當日定翼機「B-LVB」的飛行軌迹與平日不同，疑是進行特別任務而非例行訓練；根據飛行數據網站，該定翼機除當日外，過去40日都未曾在清晨出動。

飛行服務隊當日因何事凌晨出動？是否偵察及跟蹤涉事快艇？

●飛行服務隊未有正面回應。

疑團二：

飛行服務隊為本港紀律部隊之一，可應政府部門要求提供飛行服務，職責包括搜救及救援等工作，亦會協助天文台在颱風時收集數據，同時會支援警方及其他執法機構執法。去年飛行服務隊便應警隊要求，為警方就公眾活動的執法行動，多次派機作空中支援，單是去年6月至10月期間，已派出共22架次，沿途監視遊行活動之餘，亦會在半空停留，偵察地面的集會情況。

飛行服務隊當日是否應警方或其他政府部門要求出動？

●飛行服務隊未有正面回應。

疑團三：

12人在當日7時才上船，但飛行服務隊早於凌晨4時已在西貢一帶上空盤旋，是否透過同屬保安局的警隊獲得有關12人的行蹤情報，從而進行監察行動？是否反映警方事前已經知情？

●特首林鄭月娥：未有作出任何解釋，僅稱「抹黑香港政府」、警方「沒有角色」。

●警方：「警方已一再重申，該12名香港疑犯被內地執法部門拘捕，行動與警方無關。然而，警方會循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向，繼續調查案件。」

疑團四：

當日定翼機「B-LVB」出動的時間及位置，均與載有12名港人的快艇脗合，即使定翼機當日出勤目的並非為偵察及跟蹤該快艇，機上設備亦應記錄到快艇資料。

飛行服務隊是否掌握當日快艇蹤迹等資料？

●飛行服務隊：「沒有關於涉及香港人被內地海警截查的任何資料。由於事件懷疑涉及跨境犯罪活動，我們沒有任何補充資料及不作評論。」

疑團五：

既然飛行服務隊曾於涉事水域上空出沒，警方又指正調查案件，警方有否向飛行服務隊索取資料？

●警方未有正面回應。

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