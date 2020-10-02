武漢肺炎︱一日3宗源頭不明半月來最多 專家質疑入境處無執法不查滯港泰國人

本港今日（6日）錄得3宗源頭不明個案，是自9月19日以來最多。呼吸系統專科醫生梁子超表示，預料中秋節長假期後會陸續出現源頭不明個案，若未能及早介入及追蹤，或者出現超級傳播事件，疫情可能會急轉直下。他又強調，再有食肆員工病發後上班，情況絕不理想；政府應有特定措施，令高危行業員工有病徵盡早檢測。

本港自9月19日錄得3宗源頭不明個案後，曾連續5日無錄得源頭不明個案；但今日再次錄得3宗源頭不明個案，當中兩人於中秋節假期有活動或聚會。

梁子超表示，疫情有反彈的訊號，預料中秋節長假期後會陸續出現源頭不明個案；但因確診個案基數不高，若能及早介入，市民減少高危活動，相信未來一至兩周疫情可達高峯；但若未能盡快介入及追蹤，或者出現超級傳播事件，或會令疫情急轉下。

兩餐廳員工病發後仍上班

食環署今年7月展開第一輪為食肆員工進行一次免費病毒檢測，於上月底展開第二輪檢測，兩次檢測均外判私營化驗所Prenetics Limited。但翻查Prenetics的網站，今日公佈有樓面確診的尖沙嘴帝苑酒店3樓Le Soleil越南餐廳，並非已檢測的餐廳之一。之前有廚師確診的日本餐廳「無二」，也並非已檢測的餐廳之一。兩名確診者於病發後仍上班。

對於短期內兩度有食肆員工病發後仍上班，梁子超指情況絕不理想，又指即使為食肆員工定期做檢測，也未必能找出感染者，最重要是有病徵後立即求診及接受檢測。政府應與業界商討，讓員工有病徵立即檢測，最好未有檢測結果前不上班，即使上班也不應從事接觸客人或高危程序工作。

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促警方及入境處跟進滯港泰國人

梁又指，警方及入境處應即時跟進仍有多少滯留香港的泰國人，「咁多人滯留，又唔知住邊，可能從事高危工作，無辦法監控。如果係逾期居留點解唔執法？」若有場所聘請非法勞工，當局應檢控。

《蘋果》向警方及入境處查詢現時有多少名泰國人滯留香港，及警方有否發現有確診泰國人逾期居留或屬黑工等，警方只表示，警方與其他政府部門繼續積極攜手抗疫，警方現正應衞生防護中心的要求，就兩名懷疑曾到尖沙嘴一酒吧而確診武漢肺炎的病人，進行接觸者追蹤的調查工作，協助防護中心盡快截斷傳播鏈。入境處並無資料提供。

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