林鄭稱教師因專業失德被釘牌「前所未有」 反斥前朝「避難」自己「迎難而上」

昨日（5日）教育局宣佈於9月下旬取消一名教師的註冊，教育局指該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」信息。特首林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前主動提到有關事件，形容是相當嚴重的個案，已要求教育局下午召開記者會交代事件。她又聲言自己由上任以來一直重視教育，形容教育局局長按著她對教育把關的要求，做了「前所未有」的行為，例如本次是首次因該人士專業失德，援引教育條例取消教師資格，過往未必沒有這些個案，但過去幾屆政府比較「避難」，今日的特區政府則是迎難而上。

批無發新聞公報交代事件屬不理想

要求楊潤雄開記招交代

林鄭在記者會上回應事件時提到，昨日教育局只是按著傳媒查詢個別回應是「不理想的做法」，因為並不是正式新聞公報，表示連她自己都無法在政府新聞處網頁找到相關公佈，亦令社會在日後無法知道政府如何處理相關個案及其立場，故已要求教育局局長稍後召開記者會交代事件。

林鄭重提去年6月反送中時形容教育不可是「無掩鷄籠」，須由教育局、辦學團體、學校等把關，防止別有用心人士將政治帶入校園，她表示支持教育局認真處理針對教師的投訴，但同時須遵守程序公義，强調政府做事是「有根有據、有規有矩」，又表示教育局處理教師投訴工作將繼續進行，以抽出教育界的害群之馬；她强調如有違規行為必定會嚴肅跟進，重申政府做事「公平公正，依法辦事」。林鄭續指相信破壞教育寧靜、將政治帶入校園的教師為數不多。

林鄭又指，政府不只為提供教育資源，亦要為教育把關，盼望香港的教育可培養出有國家觀念、香港情懷的下一代。她並說知道不少教師因擔心失去教席有怨氣，又或擔心教學資源不足，而政府對教育界亦投放一定資源解決這些問題，現時政府撥款在教育的經常開支已超過130億，比當初她所競選時承諾的50億元為多。

而日前港大連儂牆被毀，林鄭指「港版國安法」有條例要求學校等增加對國家安全宣傳工作，大學是責無旁貸，她指教育局局長將與各大學校長會面討論各大學如何實施《國安法》。

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