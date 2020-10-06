港版國安法︱美領館反對北京限制美外交官與政界會面：違一國兩制 有害無利

早前有建制派透露，中國外交部駐港特派員公署要求他們與美國駐港總領事館人員見面時，要先通知外交部駐港公署，公署更指建制派現在不是適當時候與美國駐港總領事史墨客會面。美國駐港澳領事館今天發出新聞稿，反對中國就駐港美國總領事與各方會面施加新限制，美領館更引述有報道指，中國外交部的最新限制只是局限於美國駐港總領事，並不影響其他美國外交人員。

駐港美領館的新聞稿指，過去多年，中國當局就美國外交人員在中國大陸施加不同限制，例如美國外交人員想舉辦文化活動、與官員會面、參觀大學校園，例行遭中國阻止。美國為回應中共對美方外交人員施加不公平兼廣泛的限制，兼長期拒絕美方想達致中美雙方互惠的好意，美國國務院早前遂被迫向駐美的中國外人員施加限制，相關限制要求中國外交大使、駐美大使、使領館副館長在探訪美國大學、與官員會面時，須獲得國務院批准。

但新聞稿指出，駐美的多個香港經濟貿易辦事處過去一直也能與任何人會面，毋須批准，但中國外交部向美國採取的最新報復措施，卻包括美國駐港總領事館。美領館指出，根據報道，中國當局指示香港政府不要與美國外交人員見面，美領館認為，這反映中國漠視對港人的承諾，包括個人自由、外交正常行為等，這同時顯示北京未能達到一國兩制的承諾：「香港過去受惠於開放交流、思想的自由交流，北京如今限制對話，對各方有害無利。」

新聞稿指出，根據美國駐華大使館收到的中國外交部的外交照會（diplomatic note），中國外交部要求有關的「批准會面」要求，只是適用於美國駐港總領事，並不影響其他美國外交人員。

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