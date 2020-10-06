絕食第100天抗議入境處無理關押 市民青山灣外聲援 被羈留者揮毛巾和應

一群被羈留在青山灣入境事務中心的人士，以絕食抗議入境處無理關押，周二（6日）已踏入第100天。有組織晚上發起聲援晚會，多名議員、市民及南亞裔人士到場點起蠟燭燈光，並高叫口號支持；羈留所亦內有人叫口號和應，透着微弱燈光的鐵窗內，隱約看到有羈留者揮手及揮動毛巾。立法會議員邵家臻指，希望藉晚會支持羈留者，同時向他們表達感激之情，「多謝你哋喺香港咁徬徨嘅時候，展示堅持嘅力量」。

昨日報道：CIC尚有7名被羈留人士絕食抗議 歷99日體重全下降18公斤以上 入境處拒對話

警以限聚令阻止市民拉人鏈 以攝影機拍攝現場

一直關注事件的CIC關注組，周二晚上到青山灣入境事務中心外發起聲援晚會。活動至少有50名市民參加，眾人高舉手中點起的蠟燭，向中心內的羈留者高叫「Freedom now」、「Let them go」及「No CIC」等口號；羈留所內隱約看到有人影郁動，並大聲高叫口號和應聲援市民，又用力在窗口揮動手中的毛巾及衣物。

關注組原希望以人鏈組成「Free」英文字，惟被現場便衣警員以限聚令禁止多於4人聚集阻止。該批警員聲稱不會阻止晚會，但勸喻集會市民要分批站好，又以攝影機拍攝現場情況。

到場聲援的立法會議員邵家臻形容，羈留人士的高叫聲如同「黑獄斷腸歌」，但相信黑暗中同時仍有光明，認為絕食羈留者的堅持已感動香港人。

邵家臻引述消息：有最高層職員被調職

邵又指，被羈留難民原是無人問津的事件，但目前已獲得媒體及市民關注，亦獲悉有青山灣入境事務中心最高層職員被調職，本周四也將有署長級人員到場巡視，認為這一切的改變，皆源自絕食羈留者的堅持：「多謝你哋展示堅持嘅力量，喺香港而家咁徬徨嘅時候，你哋嘅堅持畀我哋一種學習。」

邵家臻又認為，難民問題絕非與香港人無關，嘆現時香港處於的境況，所有市民都有機會會成為難民：「今日我哋關心CIC嘅難民，唔知道他朝我哋會唔會成為難民，唔好再嘲笑難民唔關香港人事，而係他朝君體也相同。」

甘浩望神父留守至明早 張超雄：絕食者有好大嘅冤情

立法會議員張超雄則指，目前仍有至少400人在青山灣入境事務中心羈留，當中更有人已羈留一年。張形容，他們均是無罪之身，惟所遇到的遭遇卻不人道，希望社會可持續關注事件，支援長期被關押的羈留者。

張超雄相信，已絕食100天的羈留者「有好大嘅冤情」，希望入境處可認真處理難民個案：「唔係有壓力先放啲人，咁樣唔係一個好嘅做法。」呼籲署方以人道原則處理事件。

多年來為基層爭取權益的甘浩望神父亦有到場，並將在晚會結束後繼續留守至明天早上。他指，羈留所內的環境惡劣，「仲衰過普通嘅監獄」，希望香港政府重新考慮CIC是否適合用作羈留。甘又表示，7名羈留者已踏入第100日絕食，希望他們可盡快釋放、重獲自由，又認為羈留人士呼應的口號聲，是表達希望香港可尊重他們的人權。

出席港人：希望羈留者知道有人支持他們

參加晚會的W先生指，羈留所內的環境的非常差，「可以話係一個唔人道嘅環境」，認為任何人都不應有如此待遇，是夜到場是希望羈留者知道有人支持他們。W又稱，作為一個香港人完全理解弱勢社群受到壓迫的感覺，認為處於目前香港的局面，大家都需在每一個不公義的地方互相支持，「少少積累，互相鼓舞打氣」，而羈留者的和應聲，亦反映抗爭鬥志仍然在延續。

CIC關注組成員Amy指，中心內有7位羈留者已絕食100日，希望藉晚會表達市民並沒有忘記他們，未來亦會繼續舉行類似活動。

Amy又指，晚會地點是羈留所內唯一可看到外面的地方，今晚是首次聽到有羈留者和應口號，對此感到非常感動 :「入面嘅人第一次知道冇俾呢個社會遺忘。」而組織帶來的月餅及燈籠，是寓意希望羈留者盡快可以人月兩團圓。

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