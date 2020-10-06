12港人送中︱《蘋果》揭港警疑早知 林鄭拒正面回應 反批「失實指控」污衊政府

《蘋果》昨日（5日）報道，於12港人被捕當日，飛行服務隊一架定翼機「B-LVB」罕有地於清晨出動，在西貢布袋澳上空盤旋達3小時，疑似於空中偵察及跟蹤目標，令人質疑港警事前知情，特首林鄭月娥今早行會前被問到，政府能否公開飛行服務隊相關行動詳細資料，以及政府有否知會內地有人乘快艇偷渡時，拒作正面回應，只重申警方已表明在今次案件「無任何角色」，12名港人現時的扣押和調查會跟據中國法律進行。有份協助家屬的民主派議員批評林鄭未能釋除坊間質疑，認為警方應要求內地政府盡快遣返12名港人。

林鄭今早回應時指，不會評論飛行服務隊相關行動細節，並批評有少部份人不放過任何機會抹黑香港政府、攻擊警方和「捏造呢樣嗰樣」，又稱希望巿民看清楚今次事件「真相」，批評坊間一直對該案有很多「錯誤引述同指控」，認為這對香港社會「向前（move on）」很不健康。

她重申，被捕12人均涉嫌在港犯下罪行，故此應留在香港及在港面對法律責任，又指他們潛逃後，進入其他司法管轄區犯下非法進入其他邊境罪行，故要在該司法管轄區面對法律後果是簡單且直接的事。

一直協助12名港人家屬的民主黨議員涂謹申接受《蘋果》查詢時認為，林鄭說法難以釋除坊間認為政府有份協助中國海警拘捕12名港人的質疑，「如果佢哋真係完全無參與，相信林鄭今日唔會係咁樣答法，會可以講得具體好多」。

他又稱，難以認同林鄭指港警對12名港人的案件是「無任何角色」，因為12名港人現被香港警方通緝，認為保安局局長李家超應如早前公開呼籲台灣盡快遣返5名偷渡港人一樣，要求內地政府盡快遣返12人，「內地當局拒絕係一回事，但如果保安局連呢句都唔敢講，其實對於香港法院都係一種失職，亦令人覺得係『此地無銀三百両』」。

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