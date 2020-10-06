林鄭答2傳媒問題即走人 對陳同佳案充耳不聞

過去逢周二行會前的記者會上，一般都會回應至少3名記者提問的特首林鄭月娥，今早（6日）回應建制派媒體「點新聞」記者的中文提問，以及《南華早報》記者的英文提問後即轉身離開；對於記者多番高聲追問她會如何處理陳同佳的問題，林鄭均充耳不聞。

盛傳由中聯辦操控的「點新聞」，相關記者除了問及林鄭作為港大校監如何處理連儂牆有違反《國安法》的文宣外，更針對地問及，食環署為何在不足一日時間內，即拆除多條「巿民自發」掛在街頭的慶祝10.1國慶的橫額和文宣？林鄭回應時聲稱不太掌握實際情況，但相信食環署和其他政府部門在前線執法時都是「一視同仁、公平公正」。

林鄭突批新聞處 被反指不熟傳媒運作

林鄭今早發言時，又突然公開批評政府新聞處，指處方昨未有在新聞公佈中發佈教育局回應個別傳媒有關取消教師資格的查詢是「唔理想」，所以今早已特別「要求」教育局局長楊潤雄下午召開記者招待會交代事件。

有新聞處中人「吐苦水」，認為林鄭明顯不熟悉傳媒日常運作，而新聞處多年來慣常做法，都是不會將個別傳媒的查詢於新聞公報中公開，以免洩露傳媒的獨家報導。

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