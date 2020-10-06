教協助宣道教師上訴 擬眾籌司法覆核挑戰釘牌

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指「有計劃地散播港獨信息」而取消其教師註冊。根據《教育條例》，該教師可向上訴委員會上訴，委員會有權維持、推翻或更改教育局的決定，惟教育局和上訴人都有權再上訴至行政長官會同行政會議。教協副會長、教育界立法會議員葉建源表示，會協助該教師上訴，惟特首林鄭月娥作為上訴其中一個環節，卻已表達其立場並不公道，相信最後要作司法覆核的機會大，教協將眾籌支付相關法律費用。

根據《教育條例》，如教育局常任秘書長「覺得該教員作出的任何行為，屬常任秘書長認為足以構成專業上的失當行為者」，可取消任何教員的註冊。教育局常秘須將決定通知書送達受不利影響的人，收到通知書者可於21天內向上訴委員會提出上訴，上訴委員團秘書須委任一個上訴委員會，訂定聆訊的時間地點，並於不遲於上訴聆訊的14天前通知上訴人和教育局常秘。

教局或上訴人倘不滿上訴結果 可向特首行會上訴

上訴委員會須由上訴委員團5名成員組成，包括一名委員團主席或副主席，以及另外4名委員團成員，若聆訊是有關教員註冊或取消教員註冊的上訴，委員會成員中最少要有3名檢定教員。資料顯示，上訴委員團 （教育事宜）現任主席為律師楊世文，副主席為大律師林定韻。

上訴委員會可酌情決定上訴聆訊是以公開或非公開形式進行，或部份公開部份非公開形式進行，並可傳召任何人出席作證或出示文件。委員會可維持、推翻或更改上訴所針對的由教育局常秘作出的決定，並須述明理由。不過教育局常秘或上訴人均在於收到上訴委員會決定的通知書後，於14日內向行政長官會同行政會議提出上訴。

籲社會人士響應眾籌支援教師

教協副會長、教育界立法會議員葉建源表示，取消該教師註冊的決定如何作出、程序如何至今仍是一個謎，據其所知完全由教育局內部處理，過程無聆訊亦無程序可言，除一次教局人員到校調查，全部都是書信來往，雖然該教師已作非常詳細的回覆，然而教育局卻沒有回應其任何解釋，直接跳至該教師失德和要取消其註冊的結論。葉表示，雖然上訴委員會成員全由政府委任，進一步上訴更是向行政長官會同行政會議，惟仍會盡力而為，相信最終要進行司法覆核機會大。

教協今年初成立訴訟及緊急援助基金，為政治迫害的教師提供直接援助，現預計所需援助費用將不斷上升，教協呼籲社會人士和所有教育工作者支持眾籌，為教師提供法律援助及緊急經濟援助。

民主黨立法會議員許智峯批評，教育局推行文革批鬥，以政治罪名將教師釘牌，更以「連坐法」懲罰該校領導層，嚴重損害言論及學術自由。他又批評，教育局調查和懲處是違反程序公義，強調處理教師的操守投訴應參考外國做法，由教育專業人士有份參與調查和決定。

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