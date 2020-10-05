歷史博物館「香港故事」關閉更新 獲邀作家爆館方研展覽提「中港邊境融合」

香港歷史博物館早前宣佈，設展逾20年的常設展覽「香港故事」將於本月19日關閉以作更新，預計於2022年重開。歷史書作者余震宇日前透露，曾獲館方邀請提供有關香港海岸線變遷作展覽內容，但同時被要求進行有關「中港邊境融合」的歷史研究。余又指，館方同時提及新展覽包含開發郊野公園及人工島等尚未落實的計劃。康文署否認有關事件。

邊境融合研究涉深港西部通道、港珠澳大橋及高鐵

Facebook專頁「香港舊照片」創辦人、歷史書作家余震宇前日（4日）於其個人賬戶稱，2018年香港歷史博物館曾聯絡他，商討將其研究香港海岸線變遷的著作，加入該館的新常設展內容中。雖然余收到的邀請信未有提及其他要求，惟他指，當時與他聯絡的職員曾寄給他一份「構思大綱」，詢問他會否願意受薪完成當中的其他議題作展覽之用。

余表示，該大綱羅列多個議題，當中包括「中港邊境融合」研究，如邊境禁區範圍減少、深港西部通道、港珠澳大橋及高鐵等口岸的落成及啟用等。他續稱，自己素來對中港邊界沒有研究，他個人也對此題目興趣不大，更感到事件「有啲奇怪」，故婉拒有關邀請。他指，館方事後單方面告知他不用幫忙，「也奇怪，邀請就有邀請信，踢你走就只有一通電話。這是香港。」

余震強：三跑人工島只屬規劃「背書」非回顧香港史

余續指，大綱除提及新展覽會包含「中港邊境融合」的內容外，亦提及不少未完工或仍在草擬階段的發展計劃，包括機場三跑工程、新界北古洞及洪水橋發展區、甚至是開發郊野公園，及特首林鄭月娥在2018年施政報告才提出的人工島等。他認為相關議題目前在社會上仍有不少爭議，將其納入歷史博物館展覽內容中，會讓外界覺得展覽是為這些規劃「背書」，而非向市民回顧香港歷史。

康文署覆稱，香港歷史博物館在籌備新常設展時，特別成立了一個專家顧問委員會，當中包括多位從事香港歷史研究的資深學者，為新常設展的內容提供專家意見，中港邊界融合並沒包括在探討的範圍內；館方也沒有委託任何學者就中港邊界融合、三跑 /人工島或開發郊野公園進行研究。

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