經理藏伸縮棍被控 辯稱網購後帶回家無意使用

爆谷店經理去年8月深夜在上水遇警截查，被發現其背囊內有一支伸縮棍，遭控以在公眾地方管有攻擊性武器罪。涉案經理否認控罪，案件今開審。被告出庭自辯時解釋，他網購涉案伸縮棍後，安排送貨到公司，被捕當晚只是將棍從公司帶返家中，而他不知道伸縮棍是武器，誤以為「寄到嘅話就可以」。

被告黃琪偉（34歲）否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於去年8月28日在天平邨天美樓地下管有一支伸縮棍。

時任西九龍總區情報組警員胡志豪（譯音）供稱，當日他與同僚收到情報，遂於晚上接近12時到上址埋伏，並在場截獲被告。他向被告出示委任證。被告卻質疑其身份，並轉身欲離去，隨即被其他兩名同僚從後包圍。胡即場搜查被告背囊，搜出涉案伸縮棍及一把摺刀，同僚拘捕及警誡被告，再帶被告到停車場及住所搜查，在被告住所內搜獲鐵蓮花及摺刀等物品。

辯方指，被告背囊內有7件未開封的新T恤。胡同意被告背囊內藏衣物，但稱忘記顏色及數量，亦不記得有否膠袋包裝。辯方問，警方有否查詢被告攜帶涉案伸縮棍的原因，胡自言沒查問，而他為被告搜身後，便將被告交給同僚處理，不清楚同僚有否查問。

負責拘捕被告的時任西九龍情報組第二隊警員鍾建成（譯音）則供稱，被告在警誡下稱：「伸縮棍係我喺淘寶買嚟玩嘅，摺刀係我以前返工用嘅。」

被告出庭自辯稱，案發時他於又一城一家爆谷店任職店舖經理。近兩年來，他每周均會從淘寶網購，包括汽車零件、衣物、模型等，貨品會送到店舖，方便他收貨。去年8月6月，他在淘寶購買涉案伸縮棍，數日後貨品送抵公司，他遂將之放在個人儲物櫃內。

被告解釋，他經常在淘寶購物，當時因主頁的熱賣貨品廣告推介了涉案伸縮棍，他「貪得意」連同汽車零件等物一併購買，並送貨到公司。他強調網站寫明該伸縮棍是「合法」，而他曾經在淘寶訂購鋰電池，接獲通知指不可郵寄到港，故他認為「寄到嘅話就可以」。

因鄰近店舖遭破壞 曾訓示員工清理私人物品

被告的代表大狀問，購買涉案伸縮棍後有否發現其用途為何，被告稱「冇用途」，亦完全沒想過何時會使用，僅平日會從公司儲物櫃取出伸縮棍欣賞及「摸吓」。被告又指，他網購該伸縮棍前，沒察覺到又一城有社運活動。

被告續指，去年8月有示威者破壞鄰近店舖，他遂於案發前兩周訓示員工，稱為安全起見，不要將私人物品放在公司。案發當晚，他下班後將涉案伸縮棍、摺刀及7件沒開封的全新T恤，一併放在背囊帶回家。

當他步行至天美樓住所樓下時，遭自稱是警員的便衣男子截停。由於對方沒有展示委任證，他於是轉身欲離開，惟隨即有兩名便衣警出示委任證並將他截停，「之後我就好配合，冇諗住掙扎」。

控方指出，被告當晚看見截查警員出示委任證後，轉身欲離開並掙扎；被告不同意，強調起初截查他的警員沒出示委任證。控方又指，被告案發時管有涉案伸縮棍，並非為了拿回家收藏，而他自知藏有該伸縮棍屬違法行為，因此拒絕讓警員搜身。被告亦不同意。

控方再質疑，為何被告要待訓示後兩周才帶走有關物品。他解釋，他有時在其他分店下班，案發日剛巧帶了背囊上班，加上有同事提醒他帶走物品，他遂於當日帶走物品。

控方問他知否伸縮棍是武器，他承認不清楚，但強調：「如果淘到落嚟、清到關嘅，我會當佢係一件玩具。」被告指購買伸縮棍「純粹係靚」，打算買來收藏及欣賞。而他家中亦有收藏摺刀，「我對呢方面比較有興趣」。

下屬指被告曾拿出伸縮棍欣賞

暫委裁判官莊靜慧質疑，辯方呈交的淘寶網伸縮棍廣告中，其產品與涉案伸縮棍的外形不同。被告同意外形不同，指涉案伸縮棍剛送抵其公司時，棍身上有一個扣，「應該跌跌撞撞嘅時候喺公司甩咗」，但他不清楚何時脫落。控方指出，兩者並非同一產品，被告不同意。

辯方證人陳易臻（譯音）供稱，案發時他是被告下屬，曾兩度在店內看見該伸縮棍，因被告平日會「攞嚟睇下、玩吓」。陳又稱，被告於案發前曾提醒員工將貴重物品帶離店舖，以免店舖遭破壞時招致損失。

被告原本被控兩項管有攻擊性武器及兩項違禁武器罪，其後控方撤銷涉及摺刀的兩罪。而被告早前承認涉及鐵蓮花的一項管有違禁武器罪，待案件審結後判刑。

控辯雙方將於本月19日進行結案陳詞。

【案件編號：KCCC2235/19】

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