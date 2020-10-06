紅雨突襲　洗衣街變「黃河」

【本報訊】本港昨晨上班上學繁忙時間出現大暴雨，天文台一度發出紅雨警告，港九新界多處地區水浸，其中旺角洗衣街與亞皆老街十字路口水深及小腿，部份積水更湧入附近樓宇大堂。有網民質疑與路面地磚被膠水黏合有關，其後渠務署調查相信是附近私人地盤於豪雨下沖出大量黃泥水湧入水渠肇禍。

昨晨7時25分天文台發出黃色暴雨警告，40分鐘後轉發紅色暴雨警告，其間本港多處地區落大雨，在7時45分至8時45分雨勢最大的一小時內，油尖旺區錄得高達62至79毫米雨量，成為18區之冠。亞皆老街與洗衣街交界路口出現嚴重水浸，其中亞皆老街東行及洗衣街南北行馬路皆被黃泥水淹浸，亞皆老街出東九龍方向三條行車線只餘一線，交通嚴重擠塞。

地盤黃泥塞渠肇禍

油尖旺區議員朱江緯在facebook上載相片講述水浸情況，有街坊甚至戲言「我今日就係坐住架船穿越呢條尼羅河！」他指昨日水浸情況比起上月30日晚的黑色暴雨更嚴重，部份積水由馬路湧上行人路，再湧入附近樓宇大堂，水深及小腿。

朱江緯一度質疑水浸與近月當局用膠水黏地磚致疏水能力大減有關，他之後聯絡渠務署查證，發現黃泥水淹浸與加多利山拔萃男書院附屬小學對開一個施工中的私人工程地盤有關，大雨下大量黃泥被雨水沖走，湧入洗衣街一帶水渠，導致整條水渠被黃泥淤塞，最終引致洗衣街與亞皆老街大水浸。他指渠務署已出信警告承建商，要求改善。