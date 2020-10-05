【本報訊】終審法院非常任法官施覺民上月初突然辭任，被指疑因不滿「港版國安法」，輿論譁然。政府昨宣佈，特首林鄭月娥接納司法人員推薦委員會推薦，任命英國最高法院副院長賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）為終審法院非常任法官，徵得立法會同意後會作出任命。有法律界人士認為，賀知義在港法治情況令人憂慮下接受任命，希望他可盡力捍衞香港法治、人權和自由等普世價值。

政府昨早公佈，司法人員推薦委員會推薦賀知義勳爵為終審法院非常任法官，林鄭月娥表示很高興接納上述推薦，指賀知義自2020年2月起出任英國最高法院副院長，地位崇高、聲譽卓著，深信他將對終審法院有很大貢獻。

仍須徵得立法會同意

林鄭稱，賀知義勳爵獲任命後，其他普通法適用地區非常任法官名單將有14人，認為這些具聲望的非常任法官加入終審法院，彰顯香港司法獨立，有助維持外界對本港司法制度的高度信心，相信這些傑出且具豐富司法經驗海外法官，將繼續是本港司法制度獨特優勢。

公佈又指出，根據《基本法》第90條規定，終審法院法官任命，須由特首徵得立法會的同意而作出，政府將會就有關任命徵求立會同意，之後再報全國人民代表大會常務委員會備案。

對於賀知義獲推薦任終院非常任法官，立法會法律界議員郭榮鏗亦稱，賀知義在香港法治情況令人憂慮的時候接受任命，相信香港市民和國際社會都希望他能夠在司法制度內盡力捍衞香港的法治、人權和自由等普世價值。至於會否在立會審議任命時投票支持，郭稱留待相關委員會審議後再決定。

本身為大律師的深水埗區議員劉偉聰稱，對賀知義在香港法治狀況備受爭議下，仍願來港擔任非常任法官感驚訝，也對此表示歡迎，「佢臨危受命，橫睇豎睇都係好事」，希望對方對香港法治仍未死心，在香港艱難時刻、爭議中，「諗點救返（香港法治）」。

郭榮鏗：盼捍衞普世價值

立會建制派曾批評海外法官不懂國情，指終院不應有外籍法官，民建聯周浩鼎回覆本報查詢指，雖然《基本法》容許委任海外司法管轄區法官擔任非常任法官，但亦要徵得立會同意，「我們可以在立法會就此任命提出查詢及了解更多再作判斷」，現階段未明言支持與否。

周並重提，前終審法院常任法官烈顯倫曾經批評本地法官錯誤認知一國兩制，故認為司法機構有責任盡力確保海外非常任法官對《基本法》及一國兩制憲政框架，有充份正確的認識。