香港宜居評分破新低僅49.6分 4成半受訪者想移民創近4年新高

中文大學香港亞太研究所最新調查發現，約740位受訪市民中，近4成半人表示有機會將打算移民或移居外地，當中35%人近期有為移民作準備，創下近3年的新高，最多人提及移居英國。香港「宜居」評分亦持續下跌，平均評分為49.6分，較2019年9月顯著下降5分，是近4年來首次跌破50分及格線。

中大亞太研究所上月18日至24日，以電話訪問737名18歲以上市民。受訪市民為本港適宜居住和生活的程度作評分，平均分數為49.6分，較去年同期的54.4分顯著下降。評分延續近4年連續下跌的趨勢，亦是2017年以來的新低。

有43.9%受訪市民表示，如有機會將打算移民或移居外地，較去年同期輕微上升1.6個百分點，亦是近4年的新高。有移民意欲人士當中，35%人近期已為移民或移居作準備，比去年同期上升12個百分點，創近3年新高。另外，最多人提及移居英國、澳洲和台灣，分別佔24%、12%和11%，而仍未決定的人士則佔15.7%。調查亦詢問市民對移居内地的看法，只有9.5%人表示有打算。

最多人因不滿政府特首或政策而移民

調查發現，受訪者移民原因和選擇移居目的地時，首項因素都與政治有關。被問到移民的原因，最多人提及不滿特區政府、特首或政策，佔27.3%；其次是本港政治爭拗太多、太煩或政治不穩定，佔23.6%；認為本港自由和人權情況變壞、喪失新聞自由的人士，佔19.8%；亦有17.6%受訪者認為本港政治不民主。另外，有受訪者不滿中央政府獨裁、對中央欠信心，佔15.1%；亦有13.5%人不滿國安法限制自由和破壞香港法治。

被問到選擇移居目的地的因素，最多人提及該處的自由，包括言論自由或人權狀況較好，佔23.3%；考慮居住環境較寬敞，佔19.4%；認為政制較民主佔18.7%；考慮該處放寬港人移民條件則佔15.2%。

香港適宜居住和生活的評分

年份／分數

2020年9月／49.6分

2019年9月／54.4分

2018年12月／62.1分

2017年9月／63.9分

首5個有意移民人士選擇的移居地

國家／佔總數百分比

英國／23.8%

澳洲／11.6%

台灣／10.7%

加拿大／9.3%

美國／5%

資料來源：中大亞太研究所

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