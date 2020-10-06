僭建舖難申食肆牌　黃店向業主索償

【本報訊】疫市創業卻誤墮陷阱，有黃店東主簽訂租約後，發現店內有多處改動及僭建物，獲發食肆牌照機會勢大減，於是入稟小額錢債審裁處，向業主及物業代理申索合共逾18萬元。三方最終未能和解，案件押後至12月4日再訊。

追討業主及物業代理逾18萬元

陳小姐（化名）6月底以每月3.3萬元租用深水埗汝州街一間800呎地舖，原定9月開設咖啡店，惟拆除上手裝修後發現店舖有多處僭建物，間隔有多處改動，包括一幅主力牆被拆卸，不符原有圖則。她及後曾諮詢牌照顧問，對方相信獲發牌機會低。為履行租約，即使店舖未能使用，陳小姐自免租期結束後，仍有向業主交租。一直協助陳小姐的良心小店聯盟代表CK表示，租約列明，除非已簽訂租約，否則要保留上一手裝修。地產代理曾向其保證，該地舖可順利申請牌照。

陳小姐入稟小額錢債審裁處，申索業主湛榮實業有限公司及地產代理格林物業代理有限公司，合共追討逾18萬元，包括兩萬元牌照顧問費、一萬元地產佣金等。案件昨早於西九龍法院小額錢債審裁處提訊，三方未能達成和解，需開庭處理。業主庭上承認曾收到屋宇署來信要求清拆店內的僭建物，但辯稱「屋宇署冇話立刻即時拆」。

審裁官庭上提到，向地產代理成功申索佣金機會較微，因租約確實已簽訂並生效，故地產代理能收取佣金。審裁官又指租戶依然履行租約，故較難判定申索金額，建議三方先調解，如未能成功調解方再開庭處理，案件押後至12月4日再訊。

CK及陳小姐昨午返回涉事地舖，發現地舖大閘竟被加上門鎖，無法內進。CK即時致電業主，對方稱一星期前已於大閘加上門鎖，聲言：「唔知我哋租唔租落去，話驚有閒雜人等入去。」CK指陳小姐一直有交租，「業主私自加門鎖，非常離譜。」