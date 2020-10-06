【清算教界】

【本報訊】教育局接連向中小學教材和課程開刀，上月再更新向中小學教科書出版社提供的《課本編纂指引》，在初中中史、歷史等五個科目，新增課本應「避免包含太多涉及評論的問題」的內容，與初中歷史及中史科課程指引建議培訓學生有評論資料能力存矛盾。有資深教師指，現時課本會按「論從史出」精神，不會憑空要求學生評論。

教育局上月更新《課本編纂指引》，其中初中中史、歷史、地理、宗教，以及生活與社會科均有修改，新增「課本的學習活動和課業等，應着重幫助學生獲取知識和建構理解」字句，更表明應「避免包含太多涉及評論的問題」，並應避免在沒有提供足夠資料下設置「涉及較廣範圍的問題」，以免學生以片面資料和有限個人認識「作空泛的回應」。

不過，新增內容與去年更新的初中中史和歷史科課程指引有矛盾，後者均提及要培養學生的評論或評價能力。《中國歷史科課程指引（中一至中三）》列明課程七個學習目標，其中第二個便是讓學生採用不同方法理解和整理歷史資料，並「以求真持平的態度分析及評價不同的史事，從而培養他們客觀分析與評價史事的能力」。指引亦建議教師要循序漸進地增強學生「評論史事的能力」。

《歷史科課程指引（中一至中三）》亦列明，歷史科其中一項重要作用是培養學生歷史探究能力，而歷史探究則需要學生提出問題，並「運用搜尋、分析、以及評論資料的技能」，將資料轉化成證據，「形成有依據的論點或詮釋」，深化對該段歷史的了解。

教師︰現時按論從史出精神

曾參與編撰教科書的資深中史科教師陳志華認為，編纂指引的新增內容與課程並不相符，事實上現時課本會跟從「論從史出」精神，不會憑空要求學生評論，編排上亦配合學生程度，一般中一上學期不會要求做評論題目，待他們對學科有基本掌握後，下學期起才有較多評論題。陳認為教局有需要解釋清楚「包含太多涉及評論的問題」的意思。

教育界立法會議員葉建源認為，本港教育期望學生具有分析和批判等高階思考能力，若減少評論只是倒退。他指教育局近來接連介入課程和干預教材，勢令教師和學生不信任課本，不利教育，又稱學生學習過程中應有求真精神，「盡信書不如無書，再權威嘅書，都唔代表唔可以懷疑同討論」。

教育局回覆稱，局方會「適時更新」《課本編纂指引》供出版社參考，配合課程的更新發展。發言人稱，學生學習不同的課題，必須先建立穩固的知識基礎，聲稱編纂指引內容與課程指引建議教學活動，包括探究、反思及評論活動，並無衝突或矛盾。