女童遭欺凌兼拍裸照 童黨歸咎疫情致停課空閒鑄成大錯

11歲女童遭童黨毒打，甚至被迫拍下裸照，欺凌情況持續超過一個月。警方其後拘捕10名涉案童黨，各人被控蓄意傷人等罪。案件今再訊時，再有年僅11歲至14歲的兩男一女被告承認勒索及非法禁錮等10項罪名，三人須還押至本月27日判刑，以待索取感化、更生及勞教中心等報告。另一名被控管有兒童色情物品的12歲女童則獲准自簽1,000元、守行為兩年了事。有被告求情指，因武漢肺炎疫情導致學校停課，因而多了空閒時間外出，不慎結識其他被告，鑄成大錯。

兩名14歲男童與一名11歲女童今承認勒索、非法禁錮、製造兒童色情物品及普通襲擊等罪。辯方求情指，兩名男被告於案發時均年僅13歲。其中一名男被告的學業及品行原本不俗，但因肺炎疫情致學校停課，因而多了空閒時間外出，不慎結識了其他被告，鑄成大錯。另一名男被告的父母已離異，他同意在案中角色較重，現已感到後悔，願意向事主道歉。至於11歲被告女童，案發時年僅10歲，因受他人影響而犯案，在案中僅負責拍照。

本案共有10名被告，全部未成年，年齡介乎10至14歲。控罪指他們分別於今年2月至3月間在大埔多個屋苑襲擊女童X，並強迫X在傷殘人士廁所內拍攝裸照。案中早前已有多人承認製作兒童色情物品等罪，被判保護令及感化院。另有一名11歲女童被控一項製作兒童色情物品罪，早前獲准守行為了事。

案情透露，今年3月10日，有人相約X在大埔翠屏花園商場平台見面，並向她勒索3萬元。X拒絕，童黨遂對X拳打腳踢，又將X綁在柱上並拳打她。其後各人將X帶到商場殘廁，拍下裸照並傳送予他人，又棍打其手臂及掌摑她，又用香煙灼她、用打火機燒其頭髮，再向她淋奶茶。X最終向祖母透露事件，祖母報警。

【案件編號：FLCC700017/20】

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