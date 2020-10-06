家屬：飛行紀錄揭警謊　明賣豬仔

【本報訊】飛行服務隊旗下機隊的飛行紀錄，清楚顯示8月23日早上在布袋澳附近海域上空出沒。有被捕港人家屬表示憤怒，認為上述資料足以反映港府事前知情，批評警方「講大話」，直言飛行服務隊「眼白白睇住佢哋被送中」。

促公開果洲群島雷達紀錄

一直協助被捕者家屬的本土派人士鄒家成引述多名家屬回應稱，一眾家屬均對此事感憤怒，認為上述資料反映港府明顯知情，「擺明係賣豬仔」。

家屬認為飛行服務隊是「眼白白」看着12人「被送中」，質疑整件事件是中港合作；有家屬強調，除非中國當局掌握情報，否則大海茫茫，「係冇可能逮捕到一艘快艇」。

不信沒情報可截停快艇

家屬再次要求港府交出果洲群島一帶雷達紀錄，並公開船隻相片、編號及被捕位置等，重申要求與政務司司長張建宗和保安局局長李家超會面。

警方不止否認事前得悉12名港人行蹤，更將之通報中國當局。鄒家成表示，過去家屬心情明顯擔憂，今次則甚為憤怒，質疑警方「講大話」；有家屬更指，「打死唔信」中方手上沒有情報，仍可查獲涉事快艇。

廣東海警8月23日查獲上述載有12名香港青年的快艇，中國海警三日後才首次公佈資料。有家屬自上月4日起，已委託律師到鹽田看守所嘗試會見當事人，但一直被拒至今；家屬遂於上月20日到警察總部報案。

直至上月30日，深圳市鹽田區人民檢察院通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪批准逮捕鄧棨然、喬映瑜；以涉嫌偷越邊境罪，批准逮捕其餘10人。