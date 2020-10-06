商人稱遇車禍 報警反遭控堵路

【8.5大三罷】

【本報訊】商人去年8月5日大三罷當日被指將其平治房車停泊在九龍城迴旋處，聯同另外兩輛平排的私家車令附近大擠塞，被控在公眾地方造成阻礙罪。案件昨開審，商人辯稱遭另一輛車撞上，對方不顧而去，他才將車停下，卻被後來者指摘他堵路，更遭大批「暴徒」包圍，踢凹車身及打甩倒後鏡。及後他以受害人身份落口供，堅稱不認識其餘兩車的司機，惟最終卻被檢控。

案件昨開審，被告陳繼同（54歲）早已承認兩項有關車輛裝置違規的控罪及被罰款，昨再承認轉向指示器及停車燈沒有保持清潔及有效運作的傳票，但否認在公眾地方造成阻礙罪。

指座駕遭「暴徒」圍攻

裁判官鄭念慈裁定被告表證成立，被告自辯時稱當時九龍城迴旋處已很擠塞，他的座駕突然被其他車輛碰撞，肇事車輛卻不顧而去。他四次致電999報案，頭兩次打不通，打通後稱有車撞他的座駕後不顧而去，問需否將座駕停在一旁，對方指會派警員到場。

被告續稱，有小巴或巴士乘客行至其車旁用粗口指罵他堵路，有人踢其車身及掟雪糕筒，拿着類似磚頭的物體，座駕的倒後鏡更被打至飛脫，車身遭踢凹，有人示意要與他「隻揪」，亦有人企圖開車門。他再次報警稱「有大批暴徒」，由於情況惡化，他待警察到場才敢下車。平治行車紀錄影片拍到有警員問被告：「你係咪無辜先？我哋要處理破壞法治、堵塞道路嘅人！唔係你吖嘛？」

被告強調不認識堵路車輛司機或車主，他既是報案人，亦以受害人身份回警署錄取口供，卻被警方以非法改裝車輛罪拘捕，座駕亦被警方拖走。聆訊今續。

案件編號：KCCC234/20