理財顧問被控管有武器 警涉曾問：知唔知帶木棍出去要向政府申請？

去年8月5日市民發起「大三罷」，北角區有白衣人與示威者發生衝突，6天後市民再發起港島東大遊行，惟未獲警方發出不反對通知書。當日警方在北角區截查一名理財顧問時，檢獲木棍、護眼罩、防毒面罩等物。涉案顧問被指於警誡下稱在區內上班，攜帶涉案物品是因「我驚出街俾人打，我攞嚟自衞」。他最終因管有一支木棍，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今在東區裁判法院開審。

被告蔡嘉琪（28歲）被控於去年8月11日在北角電氣道169號外管有一支木棍。

事發時駐守港島東衝鋒隊的警員蘇鴻源供稱，當日下午約3時，身穿防暴裝的他在北角區內巡邏，其間發現戴鴨舌帽的被告揹著背囊，拿著長條型布袋，從北角電氣道169號理文商業中心後巷步出。被告見到他後神色緊張，轉身急步折返後巷。

蘇指被告行為惹起他的懷疑，於是上前截查被告，問被告：「你喺度做乜？」被告解釋：「我喺上面做嘢，漏咗嘢返去攞返。」他搜查被告，從長條型布袋內找到一支28吋長木棍，再在被告背囊內找到防毒面罩、口罩、手套、護眼罩、護膝、雨傘等物。

蘇警誡被告，問被告涉案木棍及搜出物品「攞嚟做咩」，被告解釋謂：「我驚出街俾人打，我攞嚟自衞。」蘇遂以藏有攻擊性武品罪名拘捕被告。

被告曾表明用於交流表演

代表被告的大律師郭憬憲盤問蘇時指出，若被告解釋涉案物品用於自衞，蘇有何基礎懷疑被告。蘇解釋，根據他的經驗，警方拘捕暴徒時，均會從他們身上搜出口罩及護眼罩等保護裝備；每當警方用胡椒噴劑等驅散他們時，他們都會使用「豬嘴」及眼罩等。他調查後認為有合理懷疑，相信涉案物品或可用作襲擊意圖，於是拘捕被告。

郭憬憲指出，被告當時已向蘇及其他警員解釋，涉案木棍是用作交流表演，他打算到彩虹區某酒樓參加一個叫「東道會」的空手道會交流表演節目。當時有警員對被告表示「唔好扮嘢」，又質問被告「係咪去集會現場」，亦有警員問被告：「知唔知帶木棍出去要向政府申請？」被告當時稱不知，更反問警員要向哪一個政府部門申請，惟警方沒有理會被告。

對於上述對話，蘇直言沒聽過。聆訊下午繼續。

【案件編號：ESCC408/20】

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