健康online︱便秘唔一定係熱氣 亂飲涼茶「寒上加寒」加劇症狀

成日便秘一定係熱氣？中醫師指出，便秘問題都市人很常出現，但不一定與熱氣有關。本港的便秘病人常見有兩大類，分別為腸燥型及寒濕型，若寒濕型便秘病人錯飲涼茶或吃了偏涼水果，隨時會加劇身體虛寒症狀，反令便秘加劇。便秘人士調整生活習慣、避免生冷飲食，適量運動及身心放鬆，有助緩解便秘困擾。

註冊中醫師楊健榮表示，臨床上有部份便秘病人誤解自己身體有熱氣，會嘗試飲涼茶「下火」或吃很多水果，但仍難以解決便秘問題。原來便秘不一定與熱氣有關，以本港常見的「寒濕型便秘」為例，病人通常嗜生冷飲食如壽司、凍飲；加上平日缺乏運動，損傷了身體的陽氣，導致寒氣凝滯腸胃，阻礙正常排便，不少病人為中年女性。此類病人的大便通常比較濕爛或先硬後爛，有些時候為質地正常但排便無力，可伴隨其他相關症狀包括身重乏力、容易攰、腰痠腹脹，或容易背痛、腰痛等濕證表現。

寒濕型便秘病人誤飲涼茶，可令身體寒上加寒，隨時加劇虛寒，令便秘更差，甚至會有寒氣重的症狀如無胃口、頭暈等，部份病人會因便秘嚴重而誘發痔瘡、便血等問題。礙於病人因腸胃有寒氣、有濕引致便秘，故即使吃很多水果，都很難作改善。一般情況下，通常會建議實熱型便秘病人吃水果較適合，例如火龍果帶清熱作用，惟臨床上實熱型便秘較少見。此外，會建議寒濕型便秘病人避開一些偏涼或有濕的水果，如西瓜、蜜瓜、桃、芒果等。生冷飲食、屬「濕重」的食物如奶類、珍珠奶茶等都要盡量避免。

楊指，另一種常見為腸燥型便秘，主要與都市人長期壓力大及緊張、唔夠瞓、休息不足，或女性產後失血，令身體的津液虛損、濡養功能下降，導致出現腸燥及便秘困擾。腸燥型便秘多見於忙碌的打工仔或年紀大人士，病人的大便質地會偏乾燥，或細幼而軟，或帶黏滯的質地，並有機會伴隨心煩、容易手足麻痺、皮膚乾燥等相關的津血虛證表現。

臨床上會建議病人要多抽時間，進行自己喜歡的減壓活動，分配工作及休息的比例，避免工作過勞，令身體消耗太多。腸燥型便秘病人適合吃大蕉，有潤腸功效，吃蜂蜜則可滋潤身體及養血。楊稱，病人的便秘證型，可以受生活及飲食習慣影響而經常轉變，但無論哪種類型的便秘病人，都應注重有足夠休息，建立有規律的排便習慣，定期運動都好重要。

曾有約50歲女病人，是美容公司東主，因經常「成個星期都無得屙」而求診中醫。細問下女病人透露自早年的金融風暴開始，每當經濟轉差便會感到很大壓力，由於日常工作很忙碌，難以抽時間做運動，飲食主要愛吃「生冷嘢」和凍飲，時時出現便秘及有痔瘡問題。經辨證論治發現病人有血虛、寒濕問題，其便秘主要由寒濕引起，病人間中更有相關症狀，包括容易暈、易攰、胃口差及有痛症等。臨床上中醫主要進行散寒除濕的治療方案，採用溫熱中藥如白朮、生薑等，同時建議病人要多休息及做一些減壓活動。

楊推介兩個食療，包括腸燥型便秘人士可飲用「火麻仁蜂蜜茶」，具潤腸通便、養血效果，亦可以服用一般的火麻仁。寒濕型便秘人士可飲用「杏仁茶」，有除濕通便功效，可於便秘期間隔日服用。

【便秘食療推介】

「火麻仁蜂蜜茶」

功效：潤腸通便、養血

材料：火麻仁20克、蜂蜜2茶匙

做法：火麻仁白鑊炒香，放涼後，連同600毫升水放入攪拌機或豆漿機打成漿，用紗布袋隔渣，再用細火加熱至沸騰，稍涼後拌入蜂蜜攪勻即成

適合人士：腸燥型便秘人士可於便秘期間，隔日服用

「杏仁茶」

功效：除濕通便

材料：南杏40克、北杏20克、米40克、適量冰糖

做法：所有材料及1公升水，放入攪拌機或豆漿機打成漿，再以細火加熱，其間以匙羹攪拌至滾即成

適合人士：寒濕型便秘人士可於便秘期間，隔日服用

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