DR毒針案周向榮提上訴 指原審法官引導錯誤

2012年DR醫學美容療程造成一死兩傷殘，DR老闆周向榮和配製注射品的技術員受審後，被裁定嚴重疏忽誤殺罪成，分別判監12年和10年。兩人申請就定罪和判刑上訴，上訴庭今開庭聆訊。周向榮一方認為，原審法官引導陪審團時，使用錯誤準則衡量刑責，並讓陪審團考慮缺乏證據的指控。

周向榮早前被陪審團一致裁定有罪，控罪元素之一是他對死者負有「謹慎責任」。代表周的資深大律師夏偉志陳詞指，DR集團負有謹慎責任，但公司擁有人和僱員並非自動負有個人責任，問題在於個人何時需要負責。

夏偉志指，原審法官引導陪審團考慮「謹慎責任」時犯錯，以周向榮是否親力親為、實質控制公司為準則，但正確的做法應是特別考慮他有否造成致命風險，以及是否須為致命療程負責、尤其是為涉案CIK療程製品沒有做細菌測試一事負責。周否認控制製作CIK產品的實驗室，供稱交由同被定罪的次被告陳冠忠和其他人打理。

原審時次被告的大律師指，周向榮曾指示次被告不用做細菌測試。夏偉志表示此說指控周主動犯錯，直接滿足控罪元素，對周極為不利，造成無法彌補的傷害，但說法毫無證據支持，理論上陪審團無法肯定是否屬實。原審法官當時應該接納辯方建議，指示陪審團不用考慮，但法官卻任由陪審團推論。聆訊明天繼續。

【案件編號：CACC5/18】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！