習近平剪除王岐山黨羽？（柳濁）

中國國家副主席王岐山前大管家董宏落馬消息上周五公佈後，外界多解讀為中共總書記習近平繼把華遠集團前董事長任志強判囚18年後，剪除王岐山黨羽的又一大動作，甚至猜測習王惡鬥已到攤牌時刻。然而，中共權鬥畢竟在鐵幕後上演，京城流出的另類消息顯示，習近平是否與王岐山反臉，任志強是否王岐山黨羽，都不無疑問。

董宏長期追隨王岐山，其落馬的確在很大程度上反映王岐山再也充當不了其保護傘，無論他主觀意願如何、曾否主動出手救援。但是，京城又有消息稱，王岐山自中共十九大退出政治局後一直低調，並不是韜光養晦、謀求東山再起，而是真正的歸隱，以免功高震主惹來殺身之禍。中美貿易戰爆發後，王岐山復出的傳聞一度甚囂塵上，結果他都沒出山救火。

其實，王岐山在中紀委書記任上充當習近平的劊子手，以反貪之名斬落數以千計的省部軍級高官，讓中共各大山頭都對他恨之入骨，不時故意宣揚功高震主論以刺激習王矛盾。但習近平未蠢到自削左右手，而王岐山也急流勇退，相信可以平安退出政壇。董宏落馬，與其說是習近平有威懾王岐山之意，不如說是王岐山佛系行為的延續。

京城消息還稱，海外對任志強與王岐山關係的認知，仍停留在王岐山出任中紀委書記之前。任志強曾向朋友抱怨，權力會改變人，王岐山多年前與他因觀點不同吵起來，王拍案而去，兩人就再無往來。2016年，任志強因批評傳媒姓黨被處分，王岐山並未援手。今次，任志強被判囚18年、董宏落馬，是有習系人馬揣摩上意、針對王岐山，但王同樣未援手，以免引致習近平猜忌。

任志強或獲監外執行

更出人意料的是，消息稱，習近平在任志強被移交司法後曾開口指示「不坐牢」。因此，任志強雖然因貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權四罪並罰，被判處有期徒刑18年，但當庭表示服從判決不上訴。當時有人指，任志強認罪是擔心兒子被連累，或指他深知中國司法潛規則、上訴不能得直而放棄。其實，任志強不上訴，更可能因知有「不坐牢」的「聖旨」，家人正替他申請監外執行。

所謂監外執行，就是判刑後毋須在監獄服刑，可以返回家中或指定場所接受監視居住。中國《刑事訴訟法》第265條規定，有三種情形可以監外執行，包括有嚴重疾病需要保外就醫；懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；生活不能自理，監外執行不致危害社會。

網絡資料顯示，北京獨立記者高瑜2015年被控洩露國家機密罪二審改判為有期徒刑五年，就因有嚴重疾病且已71歲高齡而監外執行。最近一宗監外執行是，天津市監獄管理局上月30日在網上公告，62歲罪犯趙富勤，因犯私分國有資產罪、貪污罪、受賄罪被判處有期徒刑11年，因患嚴重疾病，批准暫予監外執行。

由此可見，69歲的任志強申請監外執行極有可能獲准，毋須坐監。他與王岐山、習近平的關係，王岐山與習近平的關係，不見得就是外界所傳的那樣一條直線，是習近平打壓紅二代、剪除王岐山黨羽、王岐山棄車保帥。紅二代關係錯綜複雜，雖有爭鬥，但在保衞中共紅色江山問題上是共識多過分歧，就算反習勢力結盟也不會變成反共聯盟。

柳濁

自由撰稿人