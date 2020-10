武漢肺炎︱帝苑Le Soleil越南餐廳樓面確診 Staycation市民擬退房

尖沙嘴帝苑酒店內越南餐廳Le Soleil,一名樓面員工確診(個案編號5132),為本港今日(6日)新增的無源頭個案。《蘋果》傍晚到場視察,餐廳位於3樓,「半露天」式設在酒店中庭。門外擺有告示牌「We are closed. Please proceed to other restaurants」(我們已關門,請往其他餐廳),亦無提及有員工確診。餐廳內沒有開燈,也不見有職員。酒店其他樓層的餐廳有營業,職員均有戴上口罩,至於酒店大堂同樣一切如常。

帝苑:確診員工負責樓面 不涉處理食物

帝苑酒店電郵回覆時證實,確診員工曾於本月3日上班,進入酒店前曾度體溫並通過,惟上班時略感不適,遂前往求醫,醫生建議他在家休息及接受病毒檢測,至昨晚(5日)酒店被通知該名員工證實確診。

發言人續指,該名員工於酒店範圍內一直有佩戴口罩,於餐廳負責樓面工作,並不涉及處理或烹調廚房食物。

Le Soleil越南餐廳由本月4日至17日暫停營業14天,並會於餐廳及廚房進行全面消毒;曾於該餐廳工作或曾接觸確診者之員工已進行自我隔離及會安排病毒檢測。酒店亦會進一步加強各餐廳、酒店公共地方、酒店設施及酒店員工範圍的消毒清潔。

酒店又強調,嚴守衞生署衞生防護中心的衞生安全指引,衞生防護中心將會為所有酒店員工及住客安排病毒檢測。

市民訂帝苑「staycation」遇確診個案 考慮提早退房

倉務員的溫先生與女友到帝苑酒店「staycation」兩日。他說,預訂酒店前有做資料蒐集,「睇吓疫情關唔關(酒店)事」,不料今日才入住,就有酒店餐廳的員工確診。他指,在酒店staycation會做好個人衞生,亦沒有計劃到該間餐廳用膳,但對有餐廳員工確診感到擔心,現時會考慮提早退房,「冇辦法疫情呀嘛」。

他批評政府抗疫不力,「個個都唔滿意,搞到咁樣個個一定都討厭政府」。

