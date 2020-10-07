何君堯遭林卓廷控誹謗 答辯內容不清須再交代兼賠訟費

民主黨立法會議員林卓廷去年入稟控告建制派議員何君堯，指何於網上指控他在「7.21事件」當日帶領黑衣人生事，構成誹謗。案件今在高等法院提訊，林卓廷一方指何君堯的答辯內容不清晰，即使已多次要求何提供基本詳情，例如說明涉案言論哪部份屬事實、哪部份屬評論，但仍得不到答案，令林一方無從回應。聆案官聽取陳詞後，認同何的答辯內容不夠充足，遂指示何在收到林再次呈交索取詳情的文件後，14天內提交進一步詳情，並須向林支付訟費。

原告林卓廷今到庭旁聽，散庭後表示今次是「小勝一仗」，又呼籲何君堯盡快提交證據支持其言論。林又透露，希望案件交由陪審團審理。

林卓廷的代表律師庭上陳詞指，被告何君堯的答辯內容有若干基本問題，例如某段落指涉案言論全屬事實，但在其他段落卻稱是合理評論，未有清楚區分兩種抗辯理據。另外，當林卓廷要求解釋言論含義，何君堯一方只把全部語句翻譯，未有提供證據支持言論屬事實或合理。

此外，何君堯指林卓廷被拍攝到與黑衣示威者一同出現在元朗和其他示威地點，林亦要求何提供拍攝日期、時間和地點，否則難以回應。

林一方表示，今年3月已去信要求何交代答辯內容，惟一直得不到答案，法庭是時候採取嚴厲手段，下令何若不提交抗辯內容，便直接禁止他日後再提交。

何一方則表示已經回答，林申請的命令並不適當。律師又指，若林對答辯內容不滿足，可申請另一種命令索取更多詳情；如果認為答辯完全空泛，更可直接申請剔除抗辯書。

聆案官萬可宜同意林一方的說法，認為何的答辯欠缺必要詳情，令林無法了解何的案情。聆案官指示林再次呈交索取詳情的文件，然後何需於14日內提交林所索取的詳情；若不提交，林可另作申請，例如禁止何的一方再提交。

【案件編號：HCA2127/19】

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