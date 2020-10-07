62%港人反對警改傳媒定義

【香港民研】

【本報訊】警方早前修訂《警察通例》中「傳媒代表」定義，將網媒和學生記者排除在外。香港民意研究所就此進行民調，發現62%受訪者反對警方做法，36%受訪者表示支持。浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，數據反映市民對政策的不滿，若不能撥亂反正，市民不滿程度有可能再提高。

31%建制支持者拒撐

香港民意研究所公佈有關警方近日修訂「傳媒代表」定義進行民調，調查以電郵訪問11,432名12歲以上的受訪者，發現62%受訪者反對警方做法，其中高達58%人表明「好反對」，36%受訪者表示支持。若將受訪者以政治立場劃分，多達97%民主派支持者反對警方做法，受訪的建制派支持者中，則有65%人表示支持，也有31%人表示反對警方做法。

杜耀明認為調查結果反映市民不滿警方壟斷記者定義，若然日後無方法撥亂反正，不滿程度或再提高。他估計，市民不滿的原因除早前記協的調查反映記者在取得資訊有困難，且欠法律保障，亦因為近期警方變本加厲，肆意用無理原因、小題大做來投訴記者，阻礙記者採訪和踐踏新聞自由。

對於有31%受訪的建制派支持者也反對警方做法，杜耀明指，建制陣營也有網媒為受眾提供即時資訊，故建制派支持者中亦有人反對收緊傳媒的定義。被問到建制派中有人提出為記者發牌，杜認為，林鄭政府都不敢明言為記者發牌，建制派是「皇帝唔急太監急」，他強調新聞界不會接受官方壟斷記者的定義，傳媒有第四權監察政府，就如毒犯不能為緝毒的人發牌、警方亦不應選擇廉政專員：「政府憑咩（向記者發牌）？」