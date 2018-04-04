保就業計劃︱第二期名單港怡醫院獲3,100萬元最多補貼 首期逾1成僱主違諾須回水1.9億

只保僱主不保僱員的「保就業」計劃，今日公佈首批獲第二期工資補貼的僱主名單。獲最多補貼的是位於黃竹坑的港怡醫院，達3,100多萬元，承諾聘請1,151人，金額與人數和第一期一樣。中國移動也再獲1,800多萬元資助，承諾聘請人數維持686人。

政府第二期「保就業」計劃向僱主提供9至11月的工資補貼，今天公佈的首批名單約有19.2萬名僱主，涉及約68億元工資補貼，承諾受薪僱員人數超過27萬。首批第二期補貼名單，共7間公司獲過千萬元補貼。除了頭兩位的GHK Hospital Limited（即港怡醫院）及中國移動國際有限公司，排第三是領取1,640多萬元補貼的運動家有限公司；承諾聘請431人的新地附屬公司Cheerlord Investment Limited，則獲1,100多萬元補貼；獲約1,100萬元補貼的則包括有樓上有限公司、TUV Rheinland Hong Kong Limited及大華銀行。

不少大型餐飲公司也繼續領補貼，例如經營連鎖餐廳及麵包店的BreadTalk Concept HK LTD，獲900多萬元，承諾請439人。澳洲牛奶公司也領150多萬補貼，承諾聘請59人。

「0人公司」絕迹 政府向違諾僱主取回1.9億未支款項

第一期「保就業」計劃有約400間公司承諾僱用員工人數為零，但卻繼續獲政府工資補貼，第二期計劃首批名單，「0人公司」絕迹，晉博五金塑膠製品有限公司承諾聘請一名受薪員工，獲2.7萬元工資補貼。

政府表示，獲批第二期工資補貼的約12.5萬名僱主當中，約1.47萬名僱主（12%）未能履行「保就業」計劃第一期的承諾，如未有於6月或7月把補貼全數用於支付僱員工資、支薪的僱員人數少於3月總數等。政府會向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額或罰款，涉額約1.9億元，相等於第二期三批工資補貼的0.6%，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

羅致光：香港未來發展方向是內地市場

勞工及福利局局長羅致光接受新華社訪問表示，經初步估計，兩輪「保就業」計劃涉及約900億港元，雖然相對4月，香港7月的疫情更嚴峻，但本港就業人口反而增加了5萬個，可見保就業計劃有成效。他又表示，內地和不少亞洲地區的疫情相對受控，因此香港經濟復蘇首先需依託的是香港與內地的經貿往來，從香港對外經貿來看，未來發展方向是內地市場，尤其是粵港澳大灣區的整體發展，通過與大灣區互聯互通，從而帶動香港就業市場，這將是特區政府未來工作重點。

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