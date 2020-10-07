武漢肺炎︱酒店房聚會成新潮流 許樹昌：若不規管如Party Room無異

港人今年無從旅遊，在酒店聚會、度假成為不少人的新選擇。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目表示，注意到近日有20多人在酒店房聚集，認為若不規管酒店房人數，情況與派對房間等無分別，憂慮感染風險大。

近日有確診人士曾光顧酒吧，他指酒吧情況的確令人擔心，樓上酒吧也較難監管，但認為需要再觀察該些個案有否引起群組爆發，才可決定是否再限制營運，否則會對酒吧業界不公。他又認為現時沒有現場表演，酒吧的傳播風險較前一波低，呼籲顧客聊天時要戴口罩，店舖要確保空氣流通。

本港昨日單日有3宗本地源頭不明個案，有個案曾到過多處，他認為政府應盡快追蹤密切接觸者，盡早切斷傳播鏈。

酒店業為生意隻眼開隻眼閉 工會促規管

香港酒店工會主席徐考澧指，有酒店曾有超過20人留在一間房，但酒店只向預訂房間的兩人量度體溫及登記資料，而且現時沒有外地客生意，酒店希望接待更多本地客，因此未必巡房，或隻眼開隻眼閉，默許多人在房間內聚集。徐對多人聚集感到擔心，指酒店屬密閉空間，有高傳播風險，認為局方要訂立規定監管。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在節目指，憂慮酒吧的防疫措施會再收緊，甚至再度要關閉，正聯絡政府商討。他指業界願配合防疫要求，即使要求客人穿着保護衣亦願意。梁稱，餐廳及酒樓過往都出現確診個案，質疑為何酒吧一出現個案就變得很嚴重及誇張，強調業界做了很多工夫，亦推動《抗疫承諾約章》，呼籲業界緊守防疫措施，市民亦盡量配合。

許樹昌證實福田敬二不與港大續約

另外，《明報》報道，港大公共衞生學院院長福田敬二雖獲學術審批委員會通過續約，但遭校長張翔否決，將於明年年底約滿後離任。許樹昌在商台節目中證實福田不與港大續約，指福田曾在世衞擔任助理總幹事，中東和南韓的中東呼吸綜合症疫情爆發時，曾帶領世衞團隊調查，對各種傳染病理解通透，公共衞生視野廣闊。許指，今次武漢肺炎疫情期間，福田就如何向市民發放傳染病消息向政府給予很多建議，認為他離開港大，對香港亦有影響。他又指，本港大學教員的退休年齡現時為60歲，申請延期一般只會延續5年，之後要每個個案與校長商討。

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