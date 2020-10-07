武漢肺炎︱旺角爆疫3藥房拉閘 撞名藥房速割席：冇事嘅我哋

旺角爆出藥房職員武漢肺炎確診群組，《蘋果》到現場視察，3間涉事藥房已暫停營業，並落閘關閉，但門外未有貼告示説明原因。涉事藥房包括兩間龍城中西大藥房，及位於豉油街的大華藥房。旺角區分別位於亞皆老街和西洋菜街的龍城中西大藥房，均都有職員確診，位於山東街的龍城中西大藥房（九龍總店）則如常營業。但店舖職員馬上撇清關係，指藥房雖然同名，但由不同老闆經營，業務上並無關係。有職員為求自保，昨日主動接受病毒檢測，正等待結果。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指，知悉龍城中西大藥房旗下有多間分店，亦承認收到消息，指該公司於中秋長假期曾舉辦大型聚餐，警方正跟進事件。

同名藥房即割席 只稱「路過會打吓招呼」

但藥房職員方先生指，山東街的龍城中西大藥房與涉事同名藥房並無關係，雖然以「九龍總店」自居，但強調只此一家，並無分店。他指，因該店面積夠大，甚至有閣樓存貨，甚少需要向其他藥房「借貨」，與同名藥房職員亦不認識，「路過見到會打吓招呼」。

他指，近日社區出現無源頭的確診個案，「老闆都會關心吓我哋」，故昨日主動到診所接受病毒檢測，但今早才知悉旺角區爆發傳染風險，擔心檢測結果無法反映現況，變相「白做」。他説，截至今晚，仍未有衞生署未有派員接觸他們。

藥房清潔員琼姐即場示範噴灑消毒酒精，並為記者全身消毒，「我哋（藥房）係獨立嘅，同其他龍城冇關係，冇事嘅我哋，放心啦」。被問到生意有否受疫情消息影響，她指營業額一早下跌，「冇人買嘢，都冇生意差仲點會借貨呀？」

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