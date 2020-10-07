Lunch哥西裝look到警總遞信 投訴警方濫捕 促鄧炳強公開對話

「Lunch哥」李國永（David）今（7日）在灣仔警察總部遞交請願信。警方如臨大敵，於軍器廠街行人路入口拉橙帶設採訪區，不容許傳媒和遞信人士進入警總範圍。採訪區外，約有10名便衣警員戒備，逐一記低記者代表的傳媒機構，並拍照紀錄。David於下午1時半身穿西裝現身警總，他指，信中要求警務處處長鄧炳強回應三大議題，包括投訴警員於7.21和8.31事件上執法不公、濫捕和濫用武力，12名港人被送中和警方修改《警察通例》打壓新聞自由，並要求鄧炳強與他公開對話。

David表示，「警總和你交信」行動已是最溫和的抗爭方法，「我已經退到呢一步」，今日特意穿上恤衫和西褲到警總，「希望莊重啲，畀佢哋一個面子」。他要求鄧炳強正視民意，在記者直播情況下與市民對話，「唔希望係閉門式對話，要全700萬人都睇得到，行出來睇清楚計清楚」，在未來日子改善。他直言，得到回應的可能性極低，但任何方法都要試一試，警民關係組人員最終安排一名警署警長代表接信。

David早前因號召示威和穿上校服到場被學校停課，他說至今仍然復課無期，需待校方通知。採訪期間，以往經常和David一同出席示威活動的「細lunch」Henry突然現身，要求David在記者面前交代二人私怨，批評他以閲報、遞信形式抗爭「膠化」運動。David回應指，他們在抗爭的理念和路線上出現分歧，現時已「解散」，日後不會再一同行動。

Henry亦藉機會回應網民批評，指他上月在將軍澳尚德邨停車場外，悼念周梓樂逝世時，不小心失平衡把可樂倒在祭壇上，並非有意不尊重死者，冀向公眾道歉。

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