空手道港隊成員承認酒後駕駛准保釋候判

本港空手道代表隊成員劉知名今年7月初在尖沙嘴酒後駕駛，呼氣測試中的酒精濃度達訂明限度兩倍以上。他今在九龍城法院承認酒後駕駛罪。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至本月21日判刑，以待索取社會服務令報告。劉獲准保釋候判，其間須交出駕駛執照及不得駕駛車輛。

被告劉知名（31歲）被指於今年7月8日在尖沙嘴加連威老道近嘉蘭圍駕駛一輛私家車，其呼氣中的酒精比例是100毫升中有64微克，超過訂明的22微克限度。

案情指，案發時被告的私家車在上址違例停泊，警員上前查看，發現被告將司機座後仰，而他反應緩慢，身上有酒氣，身旁有嘔吐物。警誡下，被告承認「之前食飯嗰時有飲酒」。

根據報道，被告加入空手道港隊逾10年，現名列男子個人形世界排名第20。他去年在無錫舉行的全國空手道錦標系列賽總冠軍賽成功衛冕，連續兩屆取得總冠軍，另於2019年度全港空手道大賽中男子個人形項目摘金。

【案件編號：KCCC1990/20】

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