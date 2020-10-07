退休漢大叫「將三萬香港法西斯警察全部殺晒」 被控公眾地方擾亂秩序受審

民間集會團隊今年1月在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，其間一名六旬退休漢被指在金鐘港鐵站外以大聲公宣稱要「將三萬香港法西斯警察全部殺晒」，數天後被捕。涉案退休漢否認公眾地方擾亂秩序行為罪，今在東區裁判法院受審。目擊事發經過的警員接受辯方盤問時承認，當時現場無人堵路，亦無人衝擊警方、刑事毀壞或傷人，警員亦沒有使用防暴裝備。

機動部隊F大連第三小隊警署警長李泰萊供稱，今年1月19日和同袍到金鐘樂禮街設立防線，未幾前往金鐘港鐵站B出口外支援。當時港鐵站出口有約300名示威者聚集，情緒激動，並大聲講粗口及叫囂。警方向示威者展示藍旗警告，及後大部份示威者離去，警員亦後退。

及至5時許，李目睹戴鴨嘴帽、穿黑色衫褲的被告何兆麟（64歲）站在B出口樓梯上，手持大聲公爆粗，更多次揚言要殺光警察，在旁十多人則鼓掌及叫囂和應。約10分鐘後，被告自行離開。根據同意案情指出，偵緝警員於同月23日在被告住所將他拘捕。

控方庭上播片，其中《幫港出聲》片段顯示，被告持大聲公謂：「我哋要殺晒香港警察！我哋殺晒佢，好唔好？」有人隨即答：「好！」

《立場新聞》片段則顯示防暴警在添馬街戒備，其間有男聲道：「我哋嘅口號就係，將三萬香港法西斯警察全部殺晒！佢哋冇一個係無辜嘅！」未幾有女聲謂：「過唔到今晚啊你哋！」「黑警死全家！」

一會後男聲續謂：「過去人民起義係將警察剁成肉醬㗎，知唔知呀？我哋將你剁成肉醬。」「我哋係忿恨、係報仇，你哋係打工，X你老母，助紂為虐。你哋搵幾個出嚟起義吖，X你老母，一個都唔夠膽起義，雙手沾滿鮮血。」「佢（美國）唔需要出現㗎，用架無人飛機襲擊你哋香港警察總部，將你哋香港警察總部嗰幾千人全部殺晒！」

男聲又謂：「香港市民對你哋好仇恨呀，你哋感唔感覺到呀？」「我哋今日堵路、打中國銀行，全部都係有根有據嘅。」「我哋嘅仇恨，熊熊嘅烈火，將會燒毀你哋。」其間數把男女聲附和。

李在辯方盤問下承認，警方後退和被告手持大聲公發言期間，現場沒有人堵路、衝擊警方、作出刑事毀壞行為，或者傷害途人與警員。李又同意，並不能聽到被告所說的一字一句，惟聽到他聲言殺警的部份。李亦承認，自己和同袍在被告手持大聲公發言期間，沒有使用長槍或盾牌等裝備。聆訊繼續。

【案件編號：ESCC211/20】

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