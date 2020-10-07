「冇辦法再做港豬」護士遷澳洲

【本報訊】哀莫大於心死，港人過去一年目睹警暴和暴政，不忍下一代活在極權中，有護士去年底決定與男朋友計劃移民澳洲，因見證警察濫暴和政府的荒謬，越來越心痛，「每晚都喊住瞓，我哋真心問過自己，冇辦法當冇事發生，扮港豬繼續生活落去」。她上月正式申請移民，計劃2022年出走。

暴政成為迫使港人離開生長地的理由，護士陳小姐自去年6月見證警暴後，萌生移民念頭，去年年底決定移民。她與男朋友商討多時，加上父母不斷要求她移民，「見到警暴，政府越來越癲，越來越令人痛心，每晚都喊住瞓，我地真心問過自己冇辦法當無事發生，扮港豬繼續生活落去」。

她上月底正式向澳洲移民局申請移民，預計2022年移民。她解釋，香港時局每下越況，政局動盪，「我同男朋友仲會有下一代，唔想我嘅下一代生活喺咁嘅地方。一諗到小朋友將來被迫要喺黑白顛倒嘅世界，我寧願唔生」。

局勢不穩 教師移居台灣

林鄭政府令家人忍痛分離，她原希望與父母一同移民，但父母稱已習慣香港生活，並認為經歷過香港輝煌時期，希望留港抗爭，亦自信年紀較大，受政權影響較小。

在本港任教逾20年的陳老師則已取得台灣移民證，11月將親身到台灣取得文件正本，再回港工作，預料一至兩年後會正式移居台灣。她說一直嚮往台灣生活較閒適和便宜，早已有移民念頭，眼見政權的壓迫和社會不穩，遂於去年反送中運動之初申請移民，政治原因佔移民理由約七至八成。

陳老師又透露，知悉不少教師均有考慮離開香港，但暫時較少有實際行動。眼見香港局勢不斷轉壞，她深信一年前的決定正確，「同工（設計）張工作紙都釘牌，我真係震驚，言論自由都冇晒」。