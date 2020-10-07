武漢肺炎︱全面復課後多間中學失守宣佈停課 確診浸大生9.28至30曾回校上課

教育局局長楊潤雄早前宣佈9月29日全面復課，全面復課至今不足10日已有多間中學失守陸續爆疫，同時浸大都出現確診個案。將軍澳迦密主恩中學、保良局顏寶鈴書院及牛頭角聖傑靈女子中學已即時停止面授課堂及校內活動，以進行校舍全面清潔及消毒，並轉網上授課。而浸大二年級生確診後所屬學系已即時轉網上教學，校方亦即時關閉確診學生上堂課室進行消毒。

將軍澳迦密主恩中學停課兩天 顏寶鈴書院明轉網上授課

將軍澳迦密主恩中學昨晚發通告，指該校一名學生確診武漢肺炎。校方指將按教育局及衞生防護中心指示，今明兩天暫停面授課堂及校內活動，以進行校舍全面清潔及消毒。

迦密主恩中學今發新聞稿補充指，確診學生在傳染期期間沒有回校，故該校師生不被列作緊密接觸者。新聞稿續指，為釋除師生疑慮，衞生防護中心將為學校師生提供病毒測試，並等待中心進一步指示決定停止面授課堂日數。迦密主恩中學校長林瑞美覆稱，該名確診學生就讀高中年級，其最後上課天為9月30日。校方明早起會向有需要的師生及家長派發深喉唾液測試樣本樽。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上，指出一般而言，若果感染源頭不是在校內的話，「唔會要求（學校）做任何嘢」。她解釋，患者最後上課日期為9月30日，意指學生已有一段時間未有回校。一般而言，發病前兩日直至入院當日才會列為傳染期，在此情況下才會要求涉事學校停課14日，為校舍進行清潔消毒，亦會派發樣本瓶予師生。就此個案而言，因為學生沒有在傳染期回校，故學校「其實唔使做任何嘢」。不過明白到校方也有擔心，因此會因應校方要求，向師生派發樣本瓶。

位於土瓜灣的保良局顏寶鈴書院懷疑也有學生感染武漢肺炎。該校一名家長在群組中向其他家長表示，其就讀初中的子女也初步確診，希望其他家長也留意子女的健康，對影響了學校及其他學生感抱歉。保良局顏寶鈴書院最初回覆查詢時表示，由於該家長指其子女的懷疑確診檢測結果是在私家醫院進行，未經衞生防護中心核實，故今明兩天學生均會照常回校上課，直至中心有進一步通知為止。至下午校方接獲衞生防護中心通知，該校有懷疑確診個案，在徵得校董會同意後，故決定明日轉為網上授課，再等候中心進一步通知。

牛頭角聖傑靈女子中學今日公佈，一名中五學生昨晚被列為武漢肺炎個案的緊密接觸者，學校今明兩天須關閉進行全校消毒。

根據教育局於9月初更新的《學校健康指引》，當衞生防護中心證實有教職員或學生確診武肺時，中心一般而言會建議該校須暫停校內面授課及活動14天，並按需要為全校學生及學校人員進行病毒測試。

浸大二年級生確診 所屬學系即時轉網上教學

另外，浸大一名主修應用生物學的二年級學生確診武漢肺炎（第5143號），衞生防護中心透露，他與將軍澳迦密主恩中學的確診者（第5144號）為家人。他曾於9月28至30日回校上課。學科所屬部門發電郵通知系內學生，勸喻他們進行武漢肺炎測試。據悉只有該學系的學生收到即時回復網上教學的通知，但其他學科並未有即時停課，校園仍在如常運作。而校方至今亦未正式發電郵通知全校學生。

浸大編委會稱，生物系向學生及發電郵，表示一名應用生物學二年級生感染武漢肺炎，仍然留院。編委會表示，教學及行政大樓、查濟民科學大科、思齊樓均有課室門口貼上「此課室暫時關閉」告示；而偉衡體育中心亦暫停開放，相信染疫學生在病毒潛伏期曾到訪。

浸大行政副校長鄒靄雲今午3時半向全校師生發電郵指，一名二年級學生於本月1日出現確武肺病徵，前日到私家醫院求診，至昨晚確診。該名學生曾在上月28日至30日期間到善衡校園查濟民科學大樓、偉衡體育中心、逸夫校園思齊樓，以及浸會大學道校園教學行政大樓上課，其間一直有佩戴口罩，其後於10月1日出現病徵，10月5日到私家醫院求診，翌日晚上確診。

校方續表示，物業處已即時關閉上述課室進行消毒，該學生修讀的科目將轉為網上授課，相關導師將個別通知學生最新安排。校方將與衞生防護中心聯繫，如有額外措施，將會盡快向師生交代。

張竹君：暫無顯示校內現爆發

本港中小學剛恢復面授課堂，隨即有零星學生確診個案。張竹君在疫情記者會上，被問到有否再次停課，或檢討防疫措施的需要，她指出現時情況沒有顯示校內現爆發，相信教育局會密切關注有關情況，適時作出回應。

第5143號浸大確診學生及第5144號迦密主恩中學確診學生潛伏期曾出席家庭聚會，包括聚餐及燒烤。張竹君指患者曾於潛伏期出席家庭聚會，包括聚餐及燒烤。張竹君指有6名親友曾與患者燒烤，另有7至8名家人曾一起聚餐。另外，第5144號患者平日也有與數名友人打籃球，惟以上所有人均沒有被列為緊密接觸者，未有安排檢疫，只會派發樣本瓶。

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