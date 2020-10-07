梁振英鼓吹家長篤灰 批鬥部份教師「係超級帶菌者」

九龍塘宣道小學一名教師被當局扣上宣揚港獨罪名「釘牌」後，狙擊教育界多時的全國政協副主席梁振英食髓知味，借接受民建聯葛珮帆訪問，㰻吹家長和教師「篤灰」，針對教師政治立場作出舉報。

早前透過803基金向教局提出司法覆核的梁振英，接受葛珮帆訪問時一唱一和，梁說「教育局所謂程序要大家去估嗰啲學校、嗰啲老師係邊個，如果我係辦學團體，我係校長，教育局唔開名，我開名」。葛引述反對意見指，有關做法是否如「文化大革命」般批鬥老師，梁振英砌詞稱，「老師好似喺文化大革命咁樣批鬥係錯嘅，但係老師並唔係唔可以批評，老師犯咗事係應該除牌、譴責、勸喻」。

「宣道事件若國安法生效後發生 會國安法侍候」

梁亦指，若果有如今次宣道小學的案件是於「港版國安法」生效之後發生，就會「國安法侍候」，一再強調是「大事嚟㗎，大家唔好唔留意呢啲事。」

葛、梁二人繼而主張學校要「政治正確」而非政治中立，梁認為「政治中立」在公務員及教育界中，都出現被誤解或被濫用情況，「我哋作為中華人民共和國香港特別行政區裡嘅一間小學，（例如）九龍塘宣道小學，喺香港是否中國不可分割一部份？呢個問題上冇得政治中立」，強調教師講課必須遵從及捍衞有關立場。

形容部份教師為「超級帶菌者」

另外，梁亦將過去一年逾千名未成年人在反修例風波被捕的問題，悉數歸咎到教師身上，認為教師中有害群之馬，「係超級帶菌者必須被隔離」，教育局要公開被捕教師名單及其任職學校。

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