政府抗疫顧問福田敬二不獲港大續約 傳張翔推翻學術審批委員會決定

《明報》今日報道，政府抗疫專家顧問、港大公共衞生學院院長福田敬二不獲續約。雖然福口敬二獲香港大學的學術審批委員會通過續約，但最終被校長張翔否決，福田敬二將於明年年底約滿後離任。

有指事件是因為福田敬二已年屆65歲，而大學一般對為年屆65歲教員再續約有非常高要求，包括學術上要求，如發表論文數目、水平，甚至是學生的成就等，都在考慮之內。校方認為福田敬二未達頂尖要求，故不獲續約。

不過另有指福田敬二的續約申請，已獲香港大學的學術審批委員會通過，即委員會滿意其學術要求，再遭校長否決，令人感到奇怪，不排除當中涉及其他原因，令校方想換血。

同為政府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在商台節目中，證實福田不續約的消息。許指，福田曾在世衞擔任助理總幹事，中東和南韓的中東呼吸綜合症疫情爆發時，有帶領世衞團隊調查，對各種傳染病理解通透，公共衞生視野廣闊。許指，今次武漢肺炎疫情期間，福田就如何向市民發放傳染病消息向政府給予很多建議，認為他離開港大，對香港亦有影響。

許樹昌又指，本港大學教員的退休年齡現時為60歲，申請延期一般只會延續5年，之後要每個個案與校長商討。

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