【全面赤化】

【本報訊】教育局出手清算教師。九龍塘宣道小學一名教師被指教學時宣揚港獨訊息，遭當局以嚴重專業失德為由終身釘牌；同校校長及相關科目教師共五人連坐，分別收譴責信或書面警告。據悉，校方向教育局提交的內部調查報告認為相關教材並無「播獨」，惟當局堅持涉事教師有計劃地散播「港獨」信息，處以極刑。教育局更預告，不排除有更多教師被取消註冊，警告若再出現同類事件，將與保安局等執法機關商討跟進。

事發於去年3月，九龍塘宣道小學一名教師製作「生活教育科」工作紙，要求小五學生觀看前香港民族黨召集人陳浩天的港台鏗鏘集《觸不到的紅線》訪問後，回答甚麼是言論自由、陳提出港獨的原因等問題。同年9月，黨媒《大公報》報道事件，教育局同月收到投訴，突擊派員到學校向涉事師生了解，今年3月再要求學校校董會提交調查報告。

知情人士指，校方呈交的報告認為有關教材並無「播獨」，沒有處分任何教師，「從學生反應、家長溝通都唔覺得有問題，點解要處分個老師呢？」

校長等五人收書面警告

不過，與事件有關的校長及教師共六人，今年6月卻收到教育局來信，指他們涉專業失德，要求作書面解釋。最終涉事教師上月22日被終身取消註冊，不能再回校授課，成為首名涉專業失德而被取消註冊的教師。時任校長、副校長因監管不力收譴責信，相關科目教師亦因沒考慮教材內容是否恰當而使用進行教學，遭局方發書面警告。

據悉，遭釘牌的j教師沒教授涉事的生活教育科，只因熟悉時事而受該科教師邀請協助撰寫教材。

教育局昨午就事件解畫，對涉事教師列出多項指控。教育局副秘書長陳蕭淑芬指相關教師設計校本教案、教材及工作紙時，均以港獨為主題，其教案花了50分鐘時間，有計劃地由《社團條例》帶出香港民族黨，詳細介紹黨宗旨及政綱，而當時民族黨已被列為非法組織，「教師花大量時間介紹一個非法組織，重點就係宣揚組織（嘅）港獨政綱」。提問問題亦包括為甚麼有人提出港獨，何時出現這種思潮，「可見港獨就係整個課堂主題」。她認為「冇需要由老師用一個咁有系統嘅教案、咁長時間同學生講港獨呢個課題。」

學生表明不認同港獨

陳蕭淑芬又指，教師在教案總結中提到預留35分鐘與學生談民族黨，而且觸及藏獨、疆獨及台獨以至分裂國土議題，最後更要求學生在課堂上舉手作政治表態，重申有關行為不能接受，亦不適合小學生。

一直跟進事件的教育界立法會議員葉建源反駁，教案中的首50分鐘包含播放鏗鏘集影片及讓學生填寫工作紙。影片內容正是談及言論自由和香港獨立之間的張力，沒有離開課堂主題。港台Youtube頻道顯示該影片全長約21分鐘，顯示課堂餘下時間不多。

葉解釋，教師詢問學生是否支持港獨，純粹希望課堂上有互動，不能稱之為政治表態：「有冇問過學生當時有冇感受到被迫表態？」教育局曾派員到校了解，當時學生均表明不認同港獨。有曾上該堂的舊生致電港台節目，稱涉事教師只從客觀角度解釋何謂港獨，沒有提及自己支持港獨以及港獨的好處。他又指，該教師不會逼學生表達自己立場。

教育局長楊潤雄亦強調，港獨在香港不成立，課堂上根本毋須教授，又反問要求一個僅小五的學生去理解及表態是否適當，質疑做法不專業。他重申教師不應主動討論有關議題，若學生有疑問，教師應從《基本法》的層面討論香港與內地有不可分割的關係。他稱今次決策的出發點不是要「嚇人」，希望不要誤傳白色恐怖或寒蟬效應。

事件發生於港版國安法實施前，楊稱沒打算將個案轉介執法機構，但警告日後若發生同類事件，將與保安局等執法機關商討。

對於校方調查後認為有關教師沒有問題，但局方推翻學校決定。陳蕭淑芬辯稱兩者從不同角度出發，因此不存在推翻。此外，當局未有給予涉事教師親身答辯機會，教育局常任秘書長李美嫦指，當局已給予該教師兩次書面申述機會，重申今次取消註冊的決定是合理及合適。局方亦正跟進其他投訴，不排除有更多個案會被取消註冊。