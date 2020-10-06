港版國安法︱德學者呼籲德國為香港發聲 Alexander Görlach：長遠可影響習近平連任

國際關係，近來幾乎已成為了香港人必修的一課。「國際戰線」在《國安法》的限制下難度大增，但在海外，除了流亡的港人外，亦有不少海外人士正在為香港發聲。在不久前，有港人組織發起德國國會聯署，要求德國政府就人權問題制裁中國，而只要聯署人數超過5萬人，德國政府就一定要展開聆訊。然而實際上，德國又是否有可能，真的對中國採取更強硬的行動？

曾在香港任教的德國傳媒人Alexander Görlach，在今年9月就出版一本德語著作《Brennpunkt Hongkong》（譯：聚焦香港），說出為何香港是民主國家應當採取行動之地。到底在德國的視角，香港變成了怎樣的一個城市？德國又是否有理由，對香港發生的事作出具體回應？身在柏林的Alexander Görlach對此交出他的預測。

文、攝：鄭匡翹

曾經自由的城市

德國，一個讓香港人又愛又恨的國家。它收留部份中國及香港的維權人士及抗爭者，同時，它與中國的關係卻是曖昧不明。今年6月3日，德國外長海科．馬斯（Heiko Maas）接受德國公共廣播電視台ARD採訪時，稱前香港眾志秘書長黃之鋒的政治立場包括了「分離主義」（Separatismus）傾向；到了9月，他卻在王毅面前，表示中國對捷克訪台代表團的恫嚇，「我們完全無法接受⋯⋯在外交和安全領域，我們同歐盟夥伴國家團結一致」，並要求中國收回香港《國安法》的限制。而在7月時，有兩位聯署發起人向國會申請聯署，促請德國政府制裁中國，但德國議會請願委員（Petitionsausschusses）以「可能影響國際關係」為由不准公開，直至最近才獲准公開，正在收集聯署（wirfuerhongkong Linktree）。到底德國是怎樣看待中國及香港呢？而在不久前，「根據我的消息，不同的德國政黨已正在向政府施壓，希望改變對華政策。」Alexander Görlach這樣說。

「香港曾經是一個獨特的城市。」他說：「那是我個人的感受。當你走在香港的街頭，人們曾經是感到安全的。而就算你在上海，也不會感覺如此安全。」

作為一名傳媒人及學者，他現任卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，亦創辦國際關係雜誌《The European》，從來敢於就國際事務發聲，對亞洲民主狀況有一定研究。在2014至2017年期間，他曾在哈佛大學任教，並於2017年至2018年度，來到台灣大學及香港城市大學任教，對香港狀況所知甚詳。

對比起北京與上海等中國城市，他更覺得香港與台灣有更深的連結。「我覺得那是因為香港與台灣，本來也是自由的地方。台灣實際上擁有民主，而香港在一國兩制下，一直也是相對自由的。」

Alexander Görlach上次來港，便是7.21元朗白衣人襲擊市民之時，他至今仍一直跟進香港狀況。「我很清楚記得那時的氣氛。那是最多人參與遊行之後的事，大家已經盡了力去發聲，但政府卻沒有回應。於是大家也不知還可以做甚麼，只好等待着反應。我能感受到的，就是香港人當時正背負着巨大的壓力。」

然後就是白衣人衝進元朗站的歷史時刻。在此以後，香港的情況每況愈下，直到《國安法》通過，香港終於弔詭地不再讓人感到安全。一年過去，Alexander Görlach交出了以香港為名的新作。這書以德語寫成，目標讀者當然是德國政府與人民。書名《Brennpunkt Hong Kong》，副題為「為何中國決定了自由世界的未來」（Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet），意指香港是放大鏡下的聚焦點，包括德國在內的民主國家，其實必須對香港問題作出反應，否則自由世界也有出現危機。「對德國來說，對華政策從來都牽涉兩大部份：人權問題及貿易協議。」他認為，德國多年來，也是使用「Change through trade」（Wandel durch Handel）的政策，希望中國在人權問題上能改變。而通過簽訂貿易協議，德國其實是希望建立一套雙方都遵守的貿易守則，但如果對方一直不遵守協議，那長遠來說兩國關係是難以長遠保持健康。

對華政策改變

「但更大的問題是人權問題。」他認為，香港問題是德國朝野對華態度轉變的關鍵，也是為甚麼他稱香港為聚焦點的原因。「如新疆、西藏、台灣問題，其實存在已久，再加上近來的蒙古問題等，當香港問題上升到某個程度，這個國際城市就會得到國際的關注，同時串連了其他與中國相關的問題。」

這年多來香港局勢的轉變，令到包括德國在內的西方國家，無法再對中國其他地方發生的事視而不見。「例如說在新疆的強制勞動問題，這在納粹德國時代亦有出現。加上種族滅絕的問題，這些在德國是底線。這令許多德國企業會再次考慮，到底是否真的要繼續在中國經營呢？」

當然，在德國亦有人會聽信支持中國的論調，認為「中國模式」有效，甚至在疫情中更有效率，「我是完全不同意的！你要想清楚，到底疫情為甚麼一開始不能受控？為甚麼希望說出真相的醫生反而會被捕？而你再看看民主國家如德國，這裏是有討論的，這就是民主，大家可以有共識，雖然人身自由受限，但也同意戴上口罩。過了幾個月，情況受控，又可以再討論會否改變政策，這就是民主。」

在這層面，香港其實是一個爆發點，讓國際社會不能不發聲。這也是他寫下這本書的原因，香港從來都不只是香港，它是一個意識形態的實驗場，在香港，不時有說法認為利之所在，德國不會為香港發聲或採取具體行動，但他有不同的看法。他引用德國貝塔斯曼基金會（Bertelsmann-Stiftung）的研究，指出德國的國際貿易中，只有15%是與非民主國家進行的。「許多人會有一個印象，覺得德國在經濟上很依靠中國，那其實不盡然。事實上，中國是希望在德國身上得到一些甚麼的，例如是德國的科技與投資。中國當然在德國有投資，但那絕對是雙邊的關係，這關係是否會改變，很視乎中國怎樣處理人權問題，及是否遵守貿易協議。」

習近平連任危機？

現在，德國是歐盟的輪值主席國，而歐盟國家，也會對中國採取共同立場，德國對華政策自然舉足輕重。但香港人關心的是，假如德國真的改變對華政策，甚至在香港問題上更主動介入，香港的處境是否會戲劇性地改變？「在我看來，最好的可能，是《國安法》繼續存在，不過並不會嚴厲執行⋯⋯」他說：「但那只是最好的可能性而已。」他說在這處境，已不能對一些仍想要改變狀況的香港人提供甚麼建議，「他們是真的面對《國安法》的人，任何行動其實也可能讓他們被捕。」

但認清現實，不代表要感到絕望。在個人層面，他說德國將會有更多的獎學金及援助計劃，讓有危險或有需要的香港人可以申請。而在國際戰線上，隨着美國的制裁行動，以及民主國家的同盟如G10等有可能採取的行為、國際間的壓力，長遠甚至會影響到中國的未來。「當國際不斷施加壓力，那甚至有機會影響習近平的連任。」雖然中共修憲取消國家主席任期限制後，2022年習近平原來有機會繼續連任，但Alexander Görlach認為，包括德國在內國家的施壓，有機會讓習近平的連任出現變數。「這是會花三年慢慢醞釀的事。」

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