警視申訴專員報告如無物 拒公開《通例》標題

警方一直以涉行動細節為由，拒絕公開整份《警察通例》。網媒《眾新聞》早前就警方拒絕提供《通例》所有章節的標題，向申訴專員公署投訴；公署其後裁定投訴成立，建議警方重新按《公開資料守則》考慮索取資料要求。惟警方無視公署裁決和建議，近日回應傳媒查詢時重申《通例》其他未公開的內容涉及行動資料，不宜公開。

《眾新聞》記者去年6月透過《公開資料守則》，要求警方提供《警察通例》所有章節的標題。警方先後稱有關資料可在警務處網站瀏覽，又引用《守則》條文，以公開標題會損害調查、逮捕、檢控和維持公眾秩序等理由拒絕披露，《眾新聞》記者同年8月向申訴專員投訴，申訴專員今年5月裁定投訴成立。

公署認為標題僅籠統交代相關章節的主題，未有包含任何具體內容，不會導致警方所述情況，形容警方說法「實屬牽強」，又建議警方重新考慮索取資料要求。

警方於今年9月回覆傳媒查詢時，稱仍在跟進申訴專員公署的報告。惟警方近日回應《眾新聞》查詢時，卻稱已就公署報告作回覆，現階段沒有其他補充。警方又指，按《公開資料守則》處理索取資料要求，並已將可供查閱的《警察通例》資料載於香港警務處網站。由於其他未公開的內容涉及行動資料，故不適宜公開。

申訴專員趙慧賢是警務處前副處長。《蘋果》正向警方查詢，暫未有回應。

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