陳同佳案︱李家超促台批簽證：個波喺佢度 想像唔到點解唔成行

陳同佳日前發放錄音，稱赴台自首的心仍在，協助他的牧師管浩鳴則說，台灣律師回覆需要幾天時間處理陳同佳赴台安排，台灣行政院長蘇貞昌稱不會容許陳同佳以自由行方式赴台，要求冀兩地政府好好的談，本港保安局則指港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排。保安局局長李家超接受《信報》訪問時，形容「個波喺佢（台灣）度」，港府從來沒與台灣成立任何聯繫窗口，如台方批准陳同佳入境，本港可透過警務合作機制協助實際行程安排。

李家超說，目前案件主導權在於台方，如對方提供批准陳同佳赴台細節，包括提供簽證及赴台日期等細節，本港便可一如2016年石棺藏屍案移交逃犯，藉警務合作機制提供協助。對於台方稱有「單一聯繫窗口」處理投案安排，李指港府從來沒與台灣成立任何聯繫窗口，重申不想與台方就此問題繼續爭論，「點都好，個波喺佢個球場度，立場就係咁清晰。」

拒評論會否無了期安排安全屋

他指陳同佳在香港屬「自由人」，若他自願赴台，看不到有何會阻撓他自首，並寄語港台雙方在務實而互相尊重情況下盡量配合，令事件早日完結及成事。問到若台方拒絕陳同佳入境或其他原因令他不能赴台，警方會否永遠讓陳入住安全屋，李家超拒絕評論，稱不會揣測陳不能赴台，「我係充滿期望，我想像唔到點解會唔成行。」

《蘋果》揭港警疑早知12港人被送中 李：混淆視聽

《蘋果》調查發現，12名港人被送中當日，隸屬保安局的飛行服務隊一架定翼機「B-LVB」罕有地於清晨出動，疑似於空中偵察及跟蹤目標，而定翼機出動的時間及位置，均與警方早前公佈12人登上快艇及駛離香港海域的資料脗合，令人對警方聲稱對12人行動不知情的說法再起疑竇。李家超被問及有關報道時，形容指控是「混淆視聽、轉移視線」，更籲公眾「擦亮眼睛」，「唔好再畀呢啲混淆視聽嘅嘢去蒙蔽，去遮咗我哋對件事件嘅判斷。」

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對於港府為何不發放更多行動細節，提高透明度，李則辯稱「可以發放嘅資料都已經發放晒」，港府已按一貫準則協助事主，如爭取法律權益及向中方反映訴求，但當局行事「唔可以變相鼓勵咗啲人去逃避法律責任、兼喺外國犯法唔需要負責任」。

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