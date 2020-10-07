港版國安法︱袁國勇徒弟杜啟泓料接燙手山芋 成港大微生物學系最年輕系主任

香港大學醫學院微生物學系系主任劉嘉珮、前系主任胡釗逸、助理教授黃世賢，在港區國安法實施後不久請辭，據悉10月離任，震驚醫學界。據了解，港大醫學院經過全球招募及系內遴選，屬意傳染病權威專家袁國勇的徒弟、臨床副教授杜啟泓接任系主任，料將公佈。醫學院中人表示，武漢肺炎、國安法兩大敏感議題下，即使是在顯微鏡下看世界的學系，也難逃成為風眼，資深教授不願接任，最後由40出頭的杜接下燙手山芋，或成該系歷來最年輕系主任。

記者 于健民

胡釗逸、劉嘉珮及黃世賢離任的消息，在7月港區國安法實施後曝光，引發醫學界揣測他們因為憂慮學術前景離開。據了解，胡、劉兩夫婦10月離任後，會離開香港；黃世賢則到屯門醫院任顧問醫生。

港大醫學院7月已表示，將循全球招聘及系內遴選，物色系主任人選。據悉，該系臨床副教授杜啟泓、非臨床教授兼愛滋病研究所所長陳志偉，入圍最後遴選階段。沒有教授循全球招聘程序入圍。

消息指，以往的系主任均由負責臨床的教職員擔任，系方今次亦傾向如此；加上杜啟泓今年與其師父、該系講座教授袁國勇合作，發表多篇武漢肺炎論文及研究，包括全球首份證實武肺可以人傳人的案例、揭露本港第三波疫情源於輸入個案肇禍等，故系方屬意由他出任系主任，料最快日內公佈。有指校方曾詢問系內資深醫生是否願意出任，惟無人答應。

《蘋果》曾向杜啟泓查詢，他沒正面回應。本報三度向港大醫學院查詢，截稿前沒獲回覆。

料月內被擢升為教授

40出頭的杜啟泓，1991年港大醫學院畢業，2004年獲頒香港病理學專科學院院士。他主攻呼吸道傳染病研究，尤以流感病毒最為人熟悉，他提倡以唾液取代鼻咽拭子樣本驗流感，免去很多長者抽樣本之苦。他與另一傳染病專家何栢良同為臨床副教授，共事多年。

因以往的系主任均是臨床教授，據悉杜月內會被擢升為教授。至於另一席臨床教授及助理教授空缺，據了解系方傾向內部擢升，有待定案。

系主任屬苦差 憂上位後難有自由

消息人士指，自胡釗逸、劉嘉珮掌管學系時，系主任已失去研究資金預算、人事管理等權力，全部集權至醫學院院長手上，相信杜上任後難以扭轉局面。另有醫學院中人稱，做系主任是件苦差，既無權力，又隨時因為武肺研究、個人言論等，被政府以至內地政府視為眼中釘，無人願意「上位」正常不過，「上咗之後仲可唔可以自由咁做想做嘅事呢﹖呢啲憂慮可能好耐之後至發生，但個心一定成日諗住」。

●杜啟泓小檔案

年齡：約40歲

資歷：港大醫學院內科全科醫學士（1991年）、香港病理學專科學院院士（2004年），港大醫學院微生物學系臨床副教授

研究專長：呼吸道傳染病的病理學分析及診斷方法，尤以流感、新沙士及武漢肺炎的論文最有影響

出版論文：超過200篇

資料來源：PubMed平台、《蘋果》資料室

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