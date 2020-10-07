多個教育組織及議員聯合聲明譴責教局無理釘牌 斥政治打壓教師反惹怒學生

討論言論自由的課堂被扭曲成「播獨」教學，一名小學教師遭終身釘牌。多個教育組織連同多名立法會議員及區議員今日（7日）發表聯合聲明，強烈譴責局方對該名教師的無理處罰。教育野發言人鄭家朗稱，老師與學生是命運共同體，老師被政治打壓更會引起學生憤怒，呼籲局方還學生寧靜學習環境的權利。

聲明由教育組織公民社會發展資源中心、教育野、進步教師同盟成員、立法會議員許智峯、毛孟靜等聯合發出。公民社會發展資源中心成員歐贊年表示，局方在沒有認真聽取教師答辯下單方面作出判決，是為恫嚇學校和老師，質疑局方決策過程不透明，又批評政府過度介入教育事項，對教師不尊重及誤判。

批教局繞過停職調查等慣常程序

進步教師同盟成員吳美蘭形容事件是政治凌駕一切，是「香港式文革」，她稱校方調查報告經校董會確認，具一定代表性，質疑教局的調查團隊人員資格，又稱過往涉刑事罪行才會被取消註冊，批評繞過停職調查等慣常程序。

教育野發言人鄭家朗則稱，老師與學生是命運共同體，當老師出事，學生會感到心痛、難過，批評教育局趕走有教育熱誠的老師。鄭又回應建制派要求公開專業失當教師資料，他形容為「公開謀殺」，目的為扼殺教師所有工作機會。

立法會議員許智峯指，外國由教育專業、甚至法官處理教師投訴，質疑教局調查團隊欠缺教育資格，促改革程序。立法會前議員梁國雄則稱，敬佩涉事學校校長及校董提交公平調查報告，彰顯良知，惟最終卻被「株連」收譴責信，批當局猜測教師動機處分，是以思想入罪，呼籲各界眾籌助教師上訴。

將發起「一人一信」行動聲援 籲守護教師專業

教育野、教育同行陣線等將發起一人一信行動，要求教育局局長楊潤雄、常任秘書長李美嫦撤回取消教師註冊決定，呼籲教師、家長、學生參與，守護教師專業及學生言論自由的權利，詳情將稍後公佈。

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