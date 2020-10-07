宣道小學被釘牌教師曾於課堂播《鏗鏘集》 爆眼教師楊子俊憂「可用」教材變少

九龍塘宣道小學一名教師被終身釘牌，教育局指其有計劃地散播港獨，又強調相關教材不適合心智未成熟的小學生。曾任教中學通識科的爆眼教師楊子俊接受《蘋果》訪問時批評，教育局的說法「講唔通」，憂慮未來「可用」教材會變少，影響教學成效。

教育局局長楊潤雄今在電台節目上稱，涉事教師設計課堂時「有心」提到很多有關港獨及民族黨的內容，而在小學生心智未成熟下，應小心處理。楊子俊反駁指，教育局不應以心智未成熟為藉口，不讓學生知道社會上所發生的事，況且現時學生已可透過電視及網絡等渠道得知社會事件，「唔通因為佢哋心智未成熟，就ban晒佢哋睇嘅嘢，依個説法係講唔通。」

他形容教育局今次對涉事教師釘牌手法嚴重，該教師只是以港台《鏗鏘集》作教材，非使用富有政治色彩的報章或節目，亦無要求學生完全相信節目內容，工作紙也有引導學生討論「言論自由」的主題，但教局仍以課堂設計入罪教師。他擔心此舉會令其他教師日後更難揀選適合教材。

他又稱現時香港教育着重多媒體及課堂互動，教育局卻反其道而行，即使教師選擇較為安全的素材也遭殃，「港台節目質素大家有目共睹，但點解都唔得？」他指現時廣東話教材已不多，若然不能再用相關教材，擔心將來會影響教學成效。

教育局做法為配合「控制教育」大氣候

楊形容今次事件被政治化，一旦牽涉「港獨」，教局即加大力度，即使該校的調查報告早已清晰表明教材內容並無不妥，但教局仍然「生安白造」，有欠公允，「點解單單一張工作紙會有咁多佢哋（教育局）嘅問題？好明顯本身就有佢哋一套嘅政治考慮。」

他又提到，以往校本處理投訴行之有效，即使有投訴也只會針對被投訴的老師，其他教師或高層僅配合調查，而非教育局再插手處理，甚至牽連其他教師。他認為，是次教育局旨在配合「控制教育」的大氣候，要令教師感恐懼，「今次教育局真係action，可能背後已經鋪咗好耐路...今次落實行動更加只係殺雞儆猴，令教師係今年教學上會有好多調整。」

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