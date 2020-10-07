10.1遊行︱民權觀察批警方濫權截查拘捕 以威嚇手段箝制港人表達自由

雖然民陣申請本月初的遊行不果，但10.1當日仍有大量市民上街。民權觀察總結當日觀察所得，發現警方處理當日情況時有多處問題，例如指示不清，沒有區分參與公眾活動的人與一般市民，決定封鎖區域、截查或拘捕的準則不明，以及嚴重干擾記者採訪及限制記者採訪自由。

警方種種涉濫權做法令市民不滿，民權觀察於10.1派人到銅鑼灣一帶實地視察公眾活動情況，亦安排網上觀察員分析直播片段，發現當日警方的大規模截查及拘捕存在指示混亂問題，尤其警方「在形成包圍網前未有預留時間及通道予現場人士離去，亦完全沒計劃區分參與公眾活動的人士與一般市民」，而且「決定封鎖區域、截查及拘捕的準則不明，在現場無發生衝突的情況下動輒拉起封鎖線，難免令人質疑是次行動是任意截查，甚至在沒有足夠法律基礎下進行拘捕」。

此外，當日警方多番舉起警告涉違《國安法》的紫色旗。民權觀察指出，當日每當有人叫口號或播放示威歌曲，就算未引起現場混亂，警方都會驅散人群或拉起橙帶封鎖該區，並進行截查或拘捕。民權觀察質疑警方藉此威嚇市民，強調「市民享有和平表達意見的自由，警方應停止以威嚇的手段，箝制香港人的表達自由」。

另一方面，10.1當日亦是警方自行收緊《警察通例》有關傳媒定義後，首次有公眾活動。民權觀察見到大批記者突然被警方包圍逾半小時，又見到警方指「正常採訪」的記者經查證後可以離開，但不能留在封鎖區拍攝警方行動，又有網媒記者被票控違反限聚令，同時現場的警方傳媒聯絡隊配備了新的戰術背心。民權觀察認為警方做法「嚴重干擾記者的採訪工作及限制記者的採訪自由」，並憂慮警方有意採用強硬手法應對示威活動和傳媒。

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