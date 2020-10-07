洪瑞珍三文治侵權案庭外和解 兩被告賠償20萬元

無牌經營的「洪家手作三明治—洪瑞珍二代」早前捲入食物中毒風波，更有食客要入住深切治療部。台灣洪瑞珍餅店稱兩地品牌並無關係，今年初入稟本港高等法院，控告「洪家手作三明治」的製造商和銷售商侵犯商標。案件今再訊，三方達成協議，法官頒令宣佈兩被告假冒及侵犯台灣洪瑞珍的商標，並下令禁止被告使用與「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」相同或相似的名字。兩被告另須分別向原告賠償16萬元和4萬元。

原告為台灣洪瑞珍負責人洪峻聲和洪勝鏘，首被告為鈺滿堂實業有限公司，次被告為經營水晶屋的商人張乙家，兩被告分別為「洪家手作三明治」的製造商和銷售商。原告今年1月入稟，指被告冒充原告、冒充與原告有關，或冒充獲原告授權經營。

案件今早再訊，由於首被告沒有向法庭存入抗辯書，今亦沒派代表律師出席聆訊。法官陸啟康起初裁定原告勝訴，頒令宣佈首被告假冒及侵犯原告的商標，並下令禁止首被告再次使用與「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」相同或相似的名字，同時向原告作出賠償，賠償金額則有待釐定。

而次被告今有到庭，但沒有律師代表。原告稱昨午收到次被告的抗辯書，遂撤回「以欠缺狀書理由申請判決」的申請，但稱由於次被告未有依照法庭命令於今年5月2日呈交抗辯書，要求次被告承擔是次申請的一半訟費。

次被告自言只是零售商，早前太依賴首被告，「諗住佢打得贏，我就冇事」，並謂不同意承擔一半的賠償金額，但承諾不會再使用與「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」相同或相似的名字。

陸官指出，既然次被告承諾不再售賣與「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」相同或相似的產品，應考慮與原告再作商討，賠償爭議事宜則可容後再處理，並稍作休庭讓三方商討。

三方經商討後，向法庭表示已達成協議，次被告撤回抗辯書，首被告及次被告承諾分別向原告賠償16萬元及4萬元，金額已包括訟費。陸官遂撤回今早針對首被告的頒令，並再作命令，頒令宣佈兩名被告假冒及侵犯原告的商標，下令禁止兩名被告再次使用與「洪瑞珍」或「HUNG RUI CHEN」相同或相似的名字經營生意。陸官坦言如此「相信係幾好嘅處理方法」。

【案件編號：HCIP6/20】

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