【本報訊】23歲侍應今年7.1涉嫌駕駛有「光復香港」旗幟的電單車撞傷三名警員，成為首名被控違反港版國安法的被告，案件昨再訊。控方修訂控罪地點範圍，由灣仔一帶擴闊至東隧至灣仔一帶道路，並在控罪中交代三名受傷警員的編號，又稱三人受重傷。律政司申請將案件轉介高等法院原訟庭審訊，至於會否設陪審團，代表在庭外稱暫未處理。

男被告唐英傑（23歲）被控煽動他人分裂國家以及恐怖活動共兩罪。律政司高級助理刑事檢控專員周天行昨代表控方申請修訂控罪，兩罪地點原本是灣仔軒尼詩道與謝斐道等一帶，大幅擴至「在香港由東區海底隧道至灣仔謝斐道和柯布連道交界一帶」，意味控罪範圍涵蓋港島北大片地帶。地圖顯示由東隧管道至涉案街口，路程約七公里。

恐怖活動罪則加入三名受傷警察身份，分別為警員編號8260、2674及12197，三人皆為警員，控罪指被告導致三人重傷。國安法指定法官之一、總裁判官蘇惠德批准修訂及轉介高院的申請，將案押後至11月16日在西九龍裁判法院處理交付程序。被告沒申請保釋，繼續還柙。

被告還柙逾三月

對於本案在高院審訊時會否設有陪審團，律政司一名檢控官庭外透露：「我哋未處理到呢度。」

案發於今年7月1日，有市民響應號召上街反對港版國安法。當日被告駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，其間被指撞傷三名警員，提堂後分別向裁判法院及高等法院申請保釋，均被拒絕，一直還柙。高院今年8月亦拒絕被告的人身保護令申請。

一般而言，謀殺、誤殺、強姦、嚴重販毒等在高院原訟庭審訊的刑事案件，會由一名法官連同七名或九名陪審員審理，陪審團負責就案情事實作出裁斷，判被告有罪或無罪，法官則處理法律議題及量刑。不過，港版國安法設有「毋須陪審團」的審案安排，直接賦權律政司作決定。第46條指，律政司司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素，或保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須設陪審團。

倘若律政司司長指示相關聆訊不設陪審團，港版國安法訂明須由三名法官組成審判庭，法例中有關陪審團的職責會被理解為法官作為事實裁斷者取而代之。

案件編號：WKCC2217/20